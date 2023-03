Opciones para ver las mejores películas de Alfonso Cuarón

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Estamos a 10 días de que se realice la entrega 95 de los premios Oscar y como era de esperarse habrá presencia mexicana dentro de las nominaciones, un ejemplo de ello es Alfonso Cuarón quien en esta ocasión compite en la categoría a Mejor Cortometraje con "Le Pupille", aunque esta vez es un trabajo más pequeño en cuanto a formato, es interesante ver la evolución de este cineasta y que lo ha llevado a triunfar en la meca del cine.

"La princesita" (1995). Fue el primer trabajo de Cuarón en los Estados Unidos, film que tuvo dos nominaciones al Oscar por Mejor Dirección Artística y Mejor Fotografía, la cual estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki. En esta película cuenta la historia de Sara Crewe, una niña aristócrata que debe convertirse en parte de la servidumbre del internado donde se encontraba, cuando su padre muere de manera repentina en la India, pero eso no evita que ella siga teniendo esperanza.

¿Dónde verla? Amazon Prime Video

"Y tu mamá también" (2001). Es considerada como una de las películas icónicas del llamado Nuevo Cine Mexicano, debido a la gran recepción que tuvo no sólo entre el público, también dentro del medio especializado, tan sólo en el Festival Internacional de Cine de Venecia obtuvo el galardón a Mejor Guion, una nominación al Oscar como Mejor Guion Original y puso a sus protagonistas Gael García Bernal y Diego Luna al nivel de superestrellas. En este film dan vida a los amigos Tenoch y Julio, quienes se embarcan en un viaje a la playa en compañía de Luisa, una española que es prima política de uno de ellos, lo que suscitará situaciones que ponen a prueba su amistad.

¿Dónde verla? Amazon Prime Video

"Harry Potter y el prisionero de Azkaban" (2004). Alfonso Cuarón se integró a esta exitosa saga con la tercera entrega, donde no sólo muestra la entrada a la adolescencia de Harry Potter y sus amigos, también aparece el personaje de Sirius Black, un convicto partidario del mago oscuro lord Voldemort, que escapó de la prisión de Azkaban y tiene la intención de matarlo. Esta película tuvo muy buenas críticas entre los fanáticos de Potter e incluso la propia J. K. Rowling declaró en su momento que era una de sus favoritas.

¿Dónde verla? HBO Max

"Niños del hombre" (2006). No sólo dirigió Alfonso Cuarón también coescribió el guión de de esta película, cuya historia se ubica en el año 2027, donde la humanidad está al borde de la extinción debido a casi dos décadas de infertilidad, pero además se enfrentan a la inestabilidad social por lo que un grupo de inmigrantes busca refugio en el Reino Unido, el único que tiene un gobierno funcional. Este film obtuvo tres nominaciones al premio Oscar, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Montaje, también obtuvo dos BAFTA por Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

¿Dónde verla? Claro Video

"Gravity" (2013). Sin duda su película más ambiciosa con respecto a la tecnología que se usó, ésta fue dirigida, producida, coescrita y coeditada por Alfonso Cuarón. Con las actuaciones de Sandra Bullock y George Clooney, cuenta la historia de la Dra. Ryan Stone y el astronauta Matt Kowalski, quienes durante una misión para reparar el telescopio espacial Hubble, quedan a la deriva en el espacio y deben luchar para alcanzar una de las bases espaciales y sobrevivir. Entre los premios que recibió están siete Oscar, entre ellos a Mejor Dirección, un Globo de Oro por la misma categoría, y seis premios BAFTA.

¿Dónde verla? HBO Max

"ROMA" (2018). La película más importante en la carrera de Cuarón, no sólo por las 10 nominaciones que tuvo en los Premios Oscar, de los cuales obtuvo Mejor Película de Habla No Inglesa (mejor película extranjera), Mejor Director y Mejor Fotografía; también el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia por Mejor Película, y dos Globos de Oro por Mejor Película Extranjera y Mejor Director. La historia está ambientada en la Ciudad de México en la década de los 70, donde muestra la vida de una familia de clase media y su empleada doméstica llamada Cleo, personaje que está basado en Liboria "Libo" Rodríguez, la nana de Cuarón a quien le dedicó el film.

¿Dónde verla? Netflix