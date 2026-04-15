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Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil llena el Teatro de la Paz

OSINJUVE ofrece noche de música clásica.

Por Redacción

Abril 15, 2026 08:06 p.m.
A
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil llena el Teatro de la Paz

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México (OSINJUVE) se presentó en el Teatro de la Paz con un concierto que reunió a decenas de asistentes y ofreció un programa de música clásica de alto nivel.

Durante la velada se interpretaron obras de Richard Wagner y Gioachino Rossini, así como la obertura-fantasía Romeo y Julieta de Piotr Ilich Tchaikovsky, piezas que formaron parte del repertorio principal de la noche.

Uno de los momentos destacados fue la participación del pianista Niu Niu, quien interpretó el Concierto No. 1 para piano y orquesta, acompañado por la agrupación bajo la dirección de Anatoly Zatin.

Al finalizar el concierto, el público despidió a los músicos con aplausos prolongados, en una presentación que formó parte de la agenda cultural impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura.

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