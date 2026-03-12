Oscar 2026 en México: transmisión y cobertura oficial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La noche más importante del cine está por llegar y muchos ya se preguntan dónde podrán ver la entrega de los

. La

, que cada año reúne a las mayores estrellas de, promete momentos virales, discursos emotivos y varias sorpresas en las categorías principales.Si no quieres perderte ni lani la, aquí te contamos en quése transmitirá en México, a qué hora empieza y quiénes encabezarán la cobertura.¿Dónde ver losLase llevará a cabo elde 2026 y será conducida por el comediante. La transmisión comenzará a las(tiempo del centro de México).En México habrá tres opciones para seguir la entrega de los premios:(TV de paga)(streaming)(TV abierta)Para quienes no tengan televisión de paga o plataformas de streaming, latambién podrá verse gratis ena través de, donde se transmitirá ladel evento y ladeLa cobertura del canal estará encabezada por, Javier Ibarreche, Pamela Cortés y la influencery Javier Ibarreche, quienes comentarán los momentos más destacados de la noche.Por su parte, en lainternacional participarán diversas celebridades encargadas de presentar premios, entre ellas, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph.¿Cuál es la película con más nominaciones en 2026?En esta edición, "" (2025) rompió elcomo la película más nominada del año al obtenerLe siguen:· "" (2025) con· "" (2025) con 9 nominaciones· "" (2025) con 9 nominaciones· "" (2025) con 9 nominaciones· "" (2025) con 8 nominacionesLa más reciente película dirigida porincluso superó el históricode nominaciones que tenían "" (1997), "La La Land" (2016) y "All About Eve" (1950), producciones que alcanzaron 14 nominaciones cada una en sus tiempos.