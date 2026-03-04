Pablo Montero y su uso del parche con naltrexona

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Antes de que se supiera que

se había implantado un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, para inhibir sus adicciones, ya se sabía quehabía recurrido a un método que lo ayudase a, lo desconocido era que se trataba del, como ya confirmó el cantante.En los últimos años, Montero estuvo asociado a diferentes; cuando fue elegido para interpretar a, en su serie autobiográfica, su productor,, afirmó que el cantante no llegó al llamado de las escenas finales, lo que le generó gran descontento pues, dijo que si el actor no había llegado, no había sido por un percance, sino por atender actividades de esparcimiento, entre ellas, la de beber una copa.También fue acusado por uno de sus excompañeros de teatro, por haberloy, hasta fue vinculado sentimentalmente con la exesposa de Rafa Mercadante,, quien, aunque se retractó, en su momento, trató de denunciarlo por presunta agresión física y violencia bajo los efectos del alcohol.Fue en, cuando Pablo tomó la decisión de recurrir a la, unque afirman que ayuda a inhibir los deseos de consumir alcohol. De hecho, en entrevista con "", el cantante de "Dicen por ahí" confirmó que no sólo es el mismo compuesto químico que le fue implantado a, sino que ambos fueron a lapara que les fuera colocado.Se trata del centro conocido como "", localizado en"Yo me lo puse aquí, en el, esel que está encargado de esta".Pablo dijo que, a pesar de que lase convierte en un estímulo efectivo para inhibir los deseos de beber, en realidad, es lay lalo que hará al dependiente superar su enfermedad pues, el compuesto no puede hacerlo todo solo."Tienes que estar tú, física, espiritual ypara poderlo llevar a cabo, no es de 'ya me lo pusieron y ya hizo magia', tú tienes que poner de tu parte, haciendo ejercicio, comiendo bien, yo llevo un tiempo muy bien, sin tomar alcohol".También reconoció que, lo idóneo, es que, luego de ser implantado con el-que se deshace en-, esen la, para contar con el acompañamiento de los profesionales, aunque él, comotampoco se quedó en el centro, aunque él justifica que, en su caso, fue porque tenía"Yo no podía, tenía, obviamente te sirve mucho, porque hay muchos, hay platicas juntas,, pero si no estás tú, nunca lo vas a poder", consideró.