Palazuelos despide a Andrés García: "lo quise como a un padre"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La muerte de Andrés García ha significado un duro golpe para los fans y amigos cercanos del primer actor, entre ellos el llamado "Diamante negro", Roberto Palazuelos, quien por años fue una de las personas más allegadas al protagonista de "Pedro Navajas".

García perdió la vida la tarde de este martes debido a las complicaciones de salud que le provocó la cirrosis hepática que padecía desde hace ya algunos años.

Aunque en los últimos meses, la relación entre Palazuelos y el exgalán de telenovelas se vio sumamente deteriorada, a través de las redes sociales, el también empresario se dijo devastado por la partida de uno de los hombres más importantes de su vida y le dedicó un emotivo mensaje para honrar su memoria.

En el extenso texto, Roberto confesó que Andrés llegó a convertirse en un padre para él, incluso, reconoció que fue por él que decidió dedicarse al mundo del espectáculo: "Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre", escribió junto a una fotografía en la que se le puede ver al lado del desaparecido histrión.

Asimismo, se dijo completamente devastado, no sólo por no haberse podido despedir de él; sino porque guardaba la esperanza de que un día pudieran reconciliarse, algo que ahora ya no podrá suceder: "Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus bienes lo alejó de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar", agregó.

El también actor recordó algunos de los momentos que pasó al lado de Andrés y pidió por su descanso eterno: "Fue mi gran amigo y como un padre. Le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mí con este dolor que me parte el corazón. Sólo él sabe lo importante que Andrés fue para mí. Adiós leyenda, querido padre, siempre te extrañaré y te llevaré en mis oraciones", finalizó.

Durante años fueron grandes amigos; incluso, el actor de "Mujeres engañadas" consideró a Roberto como su el heredero de su fortuna; sin embargo, de un día para otro lo que era cariño y admiración se convirtió en un escándalo, pues García arremetió públicamente contra su protegido y hasta lo reto a un duelo a balazos.

Según palabras del propio actor, Palazuelos había amenazado con matarlo a él y a su familia, por lo que lo llamó malagradecido y un cobarde. Estas acusaciones fueron negadas por el "Diamante negro" y aseguró que alguien había envenenado a Andrés en su contra: "A él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije. A través de ustedes le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, quién sabe para qué cuestión", expresó en un encuentro con los medios.