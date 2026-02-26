Panadería crea conchas inspiradas en Punch

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Un pequeño primate ha logrado lo que pocas historias consiguen en cuestión de horas:

y traspasar fronteras. Se trata de

, unde apenas siete meses que no se separa de sude orangután, objeto que se ha convertido en su "madre improvisada" yNacido enen el, en, el pequeño fue abandonado al nacer por su madre.De acuerdo con, portavoz del recinto, lay lasregistradas durante ese periodo pudieron influir en el comportamiento. Desde entonces, el bebé fue criado por el, quienes asumieron suLasdel pequeño abrazando con fuerza su-al que recurre para encontrar calma y seguridad- desataron una ola de ternura en plataformas digitales, por lo que la historia no solo conmovió a usuarios, sino también a marcas y emprendedores que decidieron rendirle homenaje con productos inspirados en su imagen.Como si se tratara de una receta perfectamente fermentada, unallevó la tendencia al siguiente nivel. Desde la alcaldía Iztapalapa, elcreó para su negociouna versión especial de la tradicionalinspirada en el famoso primate.Bautizadas como "", estas piezas toman como base uno de los íconos del pan dulce nacional y lo transforman conque recrea el rostro dely su inseparableA través de, la panadería compartió la imagen delcon precisión en los. En la publicación se lee: "Tómala, yo sé que la necesitas. Todos necesitamos nuestro lugar seguro, ya sea en uno en una concha".La respuesta fue inmediata.como "Nos encanta esto", "¿Cuál es su precio y dónde se ubican?", "¡Qué talento! Yo quiero" y "Necesito hacer mi pedido YA" confirmaron que el fenómeno deviral ya no solo vive en redes, sino también en los hornos mexicanos.