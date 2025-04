José Eduardo Derbez: ¿Boda en Las Vegas confirmada?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Vaya incógnita dejó el actor José Eduardo Derbez entre sus fanáticos y la prensa tras su regreso de un viaje a Las Vegas con Paola Dalay, pues sus declaraciones avivaron las especulaciones sobre una posible boda en Estados Unidos.

Ahora, es su padre, Eugenio Derbez, quien comparte su opinión al respecto.

El protagonista de "No se aceptan devoluciones" fue cuestionado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre los rumores y, aunque se mostró incrédulo, dejó abierta la posibilidad: "No creo. Ya me hubiera enterado... Bueno, quién sabe", respondió.

Eugenio tampoco descartó que todo forme parte de un nuevo episodio de la serie que José Eduardo y su hermano Vadhir producen, Un par de ideotas. "En una de esas es un capítulo más de su nueva serie... No creo (que se hayan casado). Lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no pasó. Dudo que haya sido en Las Vegas, que se case en algún momento, eso sí puede suceder", comentó en un video retomado por el programa Despierta América.

¿Qué dijo José Eduardo sobre su supuesto compromiso?

A principios de esta semana, el hijo de la actriz Victoria Ruffo mencionó que había celebrado su cumpleaños en la ciudad del pecado junto a Paola Dalay, pero su respuesta al ser cuestionado sobre sus planes de boda dejó dudas: "Venimos de Las Vegas. Ya se enterarán después".

Más tarde, cuando le insistieron sobre el tema, dijo que "podría ser probable" y pidió a sus seguidores estar atentos a sus redes sociales: "Ahí lo voy a poner".

Por su parte, Paola también reaccionó en tono de broma ante las preguntas de sus seguidores y respondió con humor: "Oraaaa, nooo".