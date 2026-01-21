logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Paris Hilton se viste de princesa en premier de su documental

La vida lujosa y familiar de Paris Hilton en la premier de 'Infinite Icon'.

Por El Universal

Enero 21, 2026 12:27 p.m.
A
Paris Hilton se viste de princesa en premier de su documental

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Paris Hilton se vistió de una princesa en color rosa para acudir, junto a su esposo y sus dos hijos, a la premier del documental "Infinite Icon: A Visual Memoir", el cual habla sobre la vida y la carrera musical de Paris, el cual tendrá estreno exclusivo en cines el 30 de enero de 2026.

Hilton mantiene una vida familiar estable y lujosa junto a su esposo Carter Reum, empresario y cofundador de M13 Ventures, con quien se casó en noviembre de 2021 tras un compromiso en febrero de ese año. La pareja comparte la paternidad de dos hijos nacidos por gestación subrogada: Phoenix Barron Hilton, nacido el 16 de enero de 2023 (actualmente de casi 3 años), y London Hilton Reum, nacida en noviembre de 2023 (de unos 2 años y 2 meses).

Priorizan la privacidad infantil, mostrando solo manos o pies en redes sociales, y equilibran la fama de Paris con rutinas hogareñas en su mansión de Los Ángeles, enfocados en criarlos con amor y protección contra el escrutinio público.

"Infinite Icon: A Visual Memoir" traza su viaje desde sueños infantiles y noches de club en su adolescencia, pasando por su álbum debut hasta su reinvención con "Infinite Icon", lanzado en septiembre de 2024 y producido por Sia con colaboraciones de Meghan Trainor y Megan Thee Stallion.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Incluye imágenes de conciertos, videos caseros inéditos, archivos personales, entrevistas nuevas y narración original, destacando cómo la música la salvó tras abusos en programas para adolescentes problemáticos y el escrutinio mediático de los 2000.

El filme muestra la evolución de Hilton como ícono pop, empresaria y madre. Paris lo promociona como su historia contada a través de la música, revirtiendo narrativas victimizantes para posicionarse como autora de su legado, con énfasis en momentos icónicos y su regreso al estudio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Paris Hilton se viste de princesa en premier de su documental
Paris Hilton se viste de princesa en premier de su documental

Paris Hilton se viste de princesa en premier de su documental

SLP

El Universal

La vida lujosa y familiar de Paris Hilton en la premier de 'Infinite Icon'.

Entérate | Nuevos detalles sobre venta de boletos para BTS en México
Entérate | Nuevos detalles sobre venta de boletos para BTS en México

Entérate | Nuevos detalles sobre venta de boletos para BTS en México

SLP

El Universal

SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN ENTREGA DE LOS GRAMMY
SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN ENTREGA DE LOS GRAMMY

SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN ENTREGA DE LOS GRAMMY

SLP

EFE

LLEGARÁ A LA PANTALLA
LLEGARÁ A LA PANTALLA

LLEGARÁ A LA PANTALLA

SLP

EFE

POR PRIMERA VEZ EN UN CORTO DE ANIMACIÓN, WARNER BROS LLEVARÁ A ESTE FAMOSO PERSONAJE AL CINE