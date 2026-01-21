SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN ENTREGA DE LOS GRAMMY
SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN LA 68ª EDICIÓN ANUAL DE LOS PREMIOS GRAMMY QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 1 DE FEBRERO EN EL CRYPTO.COM ARENA DE LOS ÁNGELES, INFORMÓ LA ACADEMIA DE LA GRABACIÓN. LA GANADORA DE DOS GRAMMY EN 2025 ESTÁ NOMINADA ESTE AÑO EN SEIS CATEGORÍAS ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS MÁS IMPORTANTES DE ESTOS PREMIOS COMO GRABACIÓN Y CANCIÓN DEL AÑO POR SU TEMA ´MANCHILD´ O ÁLBUM DEL AÑO Y MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL POR ´MAN´S BEST FRIEND´. ES LA PRIMERA ARTISTA CONFIRMADA PARA ESTA EDICIÓN. ADEMÁS A LOS PREMIOS A MEJOR INTERPRETACIÓN POP EN SOLITARIO Y MEJOR VÍDEO MUSICAL POR ´MANCHILD´.
no te pierdas estas noticias
Ventaneando: 30 años de momentos icónicos en la tv mexicana
El Universal
Ventaneando ha dejado huella en la televisión con sus momentos más icónicos
Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en sentencia judicial
El Universal
Tras un año de la ratificación del fallo, Luis de Llano no ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por la justicia.
Fernando Eimbcke compite por el Oso de Oro en Berlín con 'Moscas'
El Universal
'Moscas', la nueva propuesta cinematográfica de Fernando Eimbcke, se adentra en la vida de una mujer solitaria en Ciudad de México