SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN ENTREGA DE LOS GRAMMY

Por EFE

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
SABRINA CARPENTER ACTUARÁ EN ENTREGA DE LOS GRAMMY

SABRINA CARPENTER  ACTUARÁ EN LA 68ª EDICIÓN ANUAL DE LOS PREMIOS GRAMMY QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 1 DE FEBRERO EN EL CRYPTO.COM ARENA DE LOS ÁNGELES, INFORMÓ LA ACADEMIA DE LA GRABACIÓN. LA GANADORA DE DOS GRAMMY EN 2025 ESTÁ NOMINADA ESTE AÑO EN SEIS CATEGORÍAS ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS MÁS IMPORTANTES DE ESTOS PREMIOS COMO GRABACIÓN Y CANCIÓN DEL AÑO POR SU TEMA ´MANCHILD´ O ÁLBUM DEL AÑO Y MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL POR ´MAN´S BEST FRIEND´. ES LA PRIMERA ARTISTA CONFIRMADA PARA ESTA EDICIÓN. ADEMÁS A LOS PREMIOS A MEJOR INTERPRETACIÓN POP EN SOLITARIO Y MEJOR VÍDEO MUSICAL POR ´MANCHILD´. 

