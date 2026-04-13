Paté de Fuá celebra 20 años con concierto en Teatro Metropólitan

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- Paté de Fuá, una de las bandas más originales de México y Latinoamérica, celebrará 20 años de trayectoria el próximo 22 de abril en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con un espectáculo que repasará dos décadas de canciones, hallazgos y permanencia en una industria donde, como admitieron sus integrantes, "es complicada".

Recorrido y declaraciones de los integrantes

Durante una conferencia de prensa este lunes, el guitarrista y voz principal, Yayo González; el bajista, Jorge 'Luri' Molina; y el saxofonista, Dan Mazor, repasaron el recorrido de la banda que, desde el inicio, se asumió fuera de lo convencional.

"Comenzamos hace 20 años, lo hicimos sin ninguna clase de expectativa, te lo aseguro", recordó González sobre los primeros días del grupo, al evocar aquellas presentaciones en un pequeño foro del Centro Histórico, que arrancaron, según dijo, "justamente un miércoles", la misma coincidencia que ahora acompaña la fecha del concierto aniversario.

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Para el músico argentino, una de las mayores satisfacciones ha sido que un proyecto tan particular haya logrado sostenerse en el tiempo.

"Yo creo que es un gran triunfo para nosotros haber permanecido y haber encontrado un pequeño espacio", dijo González.

Detalles del concierto y estilo musical

La agrupación adelantó que el show mezclará canciones muy queridas por el público con otras que llevan tiempo sin tocar e incluso algunas que parte de la audiencia quizá no conozca.

La idea, explicó González, es construir un recorrido amplio entre cerca de 120 temas editados y celebrar no solo los éxitos más visibles, sino también las piezas menos transitadas de su repertorio.

Más que desde una imagen calculada o una estética prefabricada, Paté de Fuá ha construido su identidad desde la música, las letras y un tono propio.

"Paté es una banda compleja, difícil, no es para todo el mundo, tal vez. Pero es una banda que yo no la siento que haya sido pretenciosa, es una banda bastante honesta con lo que hace", afirmó González.

En esa misma línea, el cantante sostuvo que el grupo nunca ha trabajado desde una fórmula "planeada" ni desde la intención de ajustarse a una tendencia: "Nosotros solamente hacemos lo que nos resulta interesante".

Los músicos definieron a Paté de Fuá como un "refugio" y un espacio de "entendimiento y aceptación" para sus integrantes.

Molina subrayó una de las claves de la conexión que la banda ha mantenido con distintas generaciones: "La música de Paté es anacrónica", dijo al explicar que esa sonoridad, ajena a modas precisas, ha permitido que el grupo siga sumando oyentes jóvenes mientras conserva a quienes han acompañado su camino desde el inicio.

"No importa el tiempo, no importan las generaciones, se siguen sumando", añadió el bajista mexicano.

Así, entre nostalgia, humor, honestidad y una identidad siempre un poco a contracorriente, Paté de Fuá llegará al Metropólitan para celebrar 20 años del encuentro musical de dos mundos, que es de "mucha música", porque en palabras de su vocalista, "estéticamente como que no tenemos mucho que ofrecer". EFE

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