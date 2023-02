Pati Chapoy rompe el silencio sobre polémica con Yuridia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Pati Chapoy rompe el silencio, luego del escándalo que se ha suscitado a raíz que, durante una entrevista con Alex Montiel reviviera la ocasión en que llamó "gorda" a Yuridia, situación por lo que ha sido muy criticada en redes sociales, pues la opinión pública ha expuesto que "Ventaneando" suele hacer comentarios hirientes acerca de muchas figuras del medio.

Desde que Yuridia habló del complicado momento que atravesó cuando salió de "La Academia", tras una supuesta "campaña de desprestigio" de las y los conductores de "Ventaneando" que, en su momento, indicaron que pese a que la cantante tenía una gran voz estaba "gorda", la periodista mexicana no había hecho ningún pronunciamiento público, pues la semana pasada no se presentó al programa, debido a que había hecho un viaje al extranjero.

Por ello, a lo largo de la semana, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta, Daniel Bisogno y Pedro Sola, quienes estuvieron presentes en las emisiones donde se habló del tema, justificaron los hechos que tuvieron lugar hace 17 años, expresando que la exacadémica nunca había tenido una buena actitud en los proyectos de los que formó parte, al recordar que abandonó "Desafió de estrellas", un reality conducido por "El muñeco", durante un show en vivo.

Pero hoy que Pati estuvo frente a la emisión, decidió tocar el tema por el cual ha sido muy criticada, a tal grado que la propia Segob reaccionó, enviando un comunicado el fin de semana en el que indica que reprueba cualquier acto de discriminación hacia las mujeres, sobre todo, si este es realizado a través de un medio de comunicación masivo, que tiene alcance nacional.

Chapoy pidió disculpas por los comentarios que hizo en su momento, y por la situación que se ha suscitado en este momento:

"Hace una semana estuve fuera de México, y me sorprendió mucho que un comentario que hice hace muchos años (...) Quiero hacer una disculpa sincera de la expresión que emití, jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que hemos hecho a través de "Ventaneando", indicó.

Además, expresó que, desde hace 27 años, cuando se emitió "Ventaneando" por primera vez, se ha indicado que se trata de un programa de televisión de investigación y critica periodista de espectáculos, por lo que seguirá siéndolo, sin embargo, la conductora dijo que serían más cuidadosos con el uso de lenguaje, esto atendiendo a la instrucción que recibieron de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

"'Ventaneando' ha sido vanguardia en la industria desde hace 30 años y lo vamos a seguir haciendo", precisó.