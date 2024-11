Paul McCartney se apodera de Monterrey con espectacular concierto

Paul McCartney está de regreso en nuestro país. El exintegrante de The Beatles volvió a territorio mexicano luego de apenas un año de su última presentación.

El músico británico estará en México durante casi dos semanas para ofrecer cuatro conciertos como parte de su Got Back Tour, que comenzó en 2022 y finalizará a finales de este año.

Esta es la séptima visita que el bajista, cantante y compositor de la banda más importante en la historia de la música hace a suelo azteca.

El artista inglés tocará durante cuatro noches ante miles de beatlemaníacos sus más grandes éxitos de los Fab Four, Wings y su carrera en solitario.

La primera de las cuatro presentaciones de Paul McCartney se dio durante la noche del viernes en el Estadio BBVA, la casa de Rayados de Monterrey de la Liga MX.

Por primera vez, el exitoso artista de Liverpool tocó en el estado de Nuevo León y por segunda ocasión fuera de la Ciudad de México, ya que en 2012 lo hizo en el estadio de Chivas, entonces llamado Omnilife.