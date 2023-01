Paulina Rubio, ausente en misa de su madre Susana Dosamantes

A-AA+

Ni Paulina Rubio, ni Enrique Rubio acudieron a la misa para celebrar el aniversario del natalicio de su madre Susana Dosamantes, quien falleció el pasado 2 de julio, quien sí llegó puntualmente fue su viudo Luis Rivas quien desea que la actriz tenga un gran homenaje en Bellas Artes debido a su extensa trayectoria.

En el exterior de la parroquia de La Santa Cruz del Pedregal, la expareja de Dosamantes se mostró conmovido y externó que la familia sí ha pensado que Susana merece un tributo por su destacada carrera.

"Claro que sí (se ha pensado en el homenaje póstumo), está muy pensado, yo no tengo experiencia en ese tipo de cosas, pero ya se avisará", señaló en entrevista.

Al preguntarle que si quisiera que este evento fuera en el Palacio de Bellas Artes respondió "Dios quiera, vamos a ver ¿por qué no?".

Comentó que los últimos momentos con la actriz, cuando padeció cáncer, lo vivieron con mucha inteligencia, amor y respeto y aunque la noticia de que estaba enferma le sorprendió, siempre tuvo el mejor de los ánimos.

"Ella nunca se derrumbó ante cualquier momento, siempre fue una gran mujer, no tuvimos dejamos nada inconcluso, no había nada escrito para poder hacer, simple y sencillamente íbamos día con día, disfrutando siempre, siempre juntos".

La ausencia de Susana Dosamantes

Cada vez que era el cumpleaños de la actriz del cine mexicano y telenovelas, afirmó, siempre tenían reuniones familiares y le regalaba obsequios especiales. Ahora que ya no está tiene una sensación totalmente diferente, pero está seguro de que su amada siempre está muy cerca de él.

Respecto a la ausencia de Paulina y Enrique respondió que sí se les invitó sólo que cada quién está en sus ocupaciones tanto laborales, como de sus hijos y otras cosas que tienen que hacer.

"Andan ocupados en sus cosas, terminando el fin de año, empezando el año nuevo, escuelas, niños, etcétera. Claro (he tenido llamadas de Paulina) por supuesto, cada uno con nuestro duelo, por eso este fin de año cada quien estuvo por su lado para no estar tan cerca.

"Entre todos nos apoyamos con cariño, buena voluntad, buenos deseos, como debe ser, hemos estado muy compaginado, fueron muchos años juntos; la misa es un hermoso gesto, pero es poco para lo que se merece".

Este tiempo sin la artista, añadió, ha tenido que empezar de nuevo su ritmo de vida, aunque todavía siente su apoyo y comprensión; recuerda todos los momentos con ella desde el primer minuto hasta la actualidad, extraña todo lo que tiene que ver con ella.

"Los momentos (con Susana) no fueron buenos, fueron excelentes, vamos a pasar a rezar un rato para estar tranquilos, siempre las he visto (sus películas) son 30 años (de carrera), mucho tiempo, una vida completa".

Perder a su esposa ha sido un aprendizaje doloroso, dijo, pero no ha sido necesario recibir ayuda profesional para vivir su duelo, pues ha tenido la fortaleza y la entereza para salir adelante.

"Ha sido muy difícil este tiempo sin ella, pero sí está presente, ¿cómo de que no? En todos lados anda. (Las fechas decembrinas que pasaron) han sido muy diferentes, pero hemos procurado estar tranquilos y con ella siempre".

También mencionó que se le ha aparecido Susana Dosamantes en sus sueños "la he soñado divina, me habla, me regaña, me dice cosas privadas, que me ama".