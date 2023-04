Pedro Infante reúne a fans en Panteón Jardín a 66 años de su muerte

A-AA+

No importa cuántos años pasen, el amor del público por Pedro Infante sigue siendo uno de los más fieles, ya que año con año asisten puntuales a la fiesta que se realiza en su honor en el Panteón Jardín por su 66 aniversario luctuoso.

El acto comenzó a las 10 de la mañana con una misa en la cual estuvieron presentes Lupita e Irma Infante con sus respectivas familias, y que estuvo musicalizada por un mariachi, lo que hizo que por momentos las hijas del "ídolo de Guamúchil" olvidaran la solemnidad de la ceremonia y bailaran y alzaran las manos durante la Eucaristía. Todo el tiempo estuvieron haciendo guardia elementos del Escuadrón de Motociclistas de la Policía Federal.

Terminada la ceremonia, Lupita Infante agradeció la ayuda que recibió en esta ocasión, porque debido al delicado estado de salud de su madre Lupita Torrentera, no pudo estar al pendiente de este homenaje. Entre las personas que le dieron su apoyo está su hermana Irma Infante, quien aseguró que siempre estará para ella, para darle el espaldarazo.

"Mi mamá siempre ha sido muy sana, nunca le pasa nada, pero con el calor que hace en Puebla se le alteró todo, incluyendo el azúcar, entonces la llevamos al hospital y en cuanto se estabilizó el pulso y la presión nos la entregaron", comentó Lupita Infante.

A pesar de que los presentes en este momento no eran más de 300 personas, con el paso de las horas la gente fue llegando al lugar abarrotando el espacio. Los mismo pasaba con la tumba de Pedro Infante, que se ubica a unos metros de donde se llevaba a cabo el evento; los fans del actor y cantante llegaban con flores para ofrecerlas con respeto o para sacarse una foto, ya fuera con su celular o con un fotógrafo que cobraba 100 pesos por hacerles la "bonita foto del recuerdo".

Con música y tlayudas celebran a Pedro Infante

Café, chicharrones preparados, quesadillas, papitas, tlayudas, fotos, playeras, revistas, muñecos, son algunas cosas que la gente podía adquirir durante este evento, y que estaban dentro del panteón, para que la gente no se alejara mucho de la celebración.

Entre los artistas que formaron parte de esta fiesta fueron Paloma Jiménez , hija del cantautor José Alfredo Jiménez; Cuitláhuac Rodríguez, hijo del director Ismael Rodríguez, quien llevó personalmente las flores que su papá pidió nunca faltaran en esta fecha, indicación que dejó plasmada en su testamento, según explicó Lupita Infante.

También estuvieron Lea Palma, Los Dandys, José Julián, el imitador Carlos Donald, Lorenzo Negrete nieto de Jorge Negrete, quien aseguró que ambas familias se ven como hermanas y tratan de hacerle honor a la herencia de que son portadores, entonces cantó "Paloma querida" y "Quiubo, quiubo, cuándo"; siguió Humberto Cravioto, Adrián Bedolla "El Jilguero", quien forma parte de la obra "No te vayas Pedro", por mencionar algunos, que prolongaron la fiesta de "El Inmortal" Pedro Infante por varias horas.