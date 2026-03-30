Películas recomendadas para Semana Santa en México 2026

CIUDAD DE

, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 29 de marzo dieron comienzo en

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las conmemoraciones cristianas correspondientes a la, las cuales se realizan durante la, de acuerdo con el año litúrgico.Este periodo inicia con ely culmina con el. En estos ocho días, los creyentes recuerdan los momentos más significativos de la, desde su llegada a Jerusalén hasta su crucifixión.para ver duranteA lo largo del tiempo, lase ha encargado de llevar a la gran pantalla la representación de diferentes pasajes bíblicos, explorando diversas perspectivas que van desde un enfoque de humanidad hasta de divinidad.1.Esta cinta de 2014 narra el pasaje bíblico de Moisés, interpretado por, quien pasa de ser un príncipe de Egipto y hermano adoptivo del faraón Ramsés, a convertirse en el libertador de 600 mil esclavos hebreos.Dirigida por, este filme está disponible en la plataforma de Disney Plus. La película fue aclamada por sus detalles visuales y la recreación de las plagas que azotaron a Egipto, así como la separación del Mar Rojo.2. LaEsta producción deestrenada en 2004 es una de las representaciones más crudas de las últimas horas de vida de Jesucristo. La cinta destaca por su grabación en arameo y latín, así como por su alto nivel de violencia gráfica.Esta clásica cinta protagonizada por, se puede ver a través de la plataforma de streaming Netflix y Amazon Prime. También se puede rentar o comprar en plataformas digitales como Apple TV o Claro Video.3.Dirigida por, esta película de 1959 narra la vida de Judá, un príncipe judío esclavizado por su amigo romano Mesala, quien lucha por sobrevivir, regresa para vengarse y encuentra la paz a través del perdón con Jesús.La historia se desarrolla en paralelo con la vida de Jesucristo, quien muestra compasión haciaen momentos clave. Este filme cuenta cony está disponible para su compra o renta en Apple TV y Prime Video.4.Dirigida por, esta película de 1956 narra la vida bíblica de Moisés, interpretado por, desde su adopción por la familia real egipcia hasta su misión de atender el llamado de Dios como libertador del pueblo hebreo.La historia finaliza con la entrega de las tablas con los 10 mandamientos, las cuales fueron elaboradas con piedras genuinas del monte Sinaí. La película está disponible para su compra y renta en las plataformas de Prime Video y Apple TV.5.Esta película dirigida pory estrenada en 2014, este filme narra el momento en querecibe la misión divina para construir un arca para salvar a los animales de un diluvio que acabará con toda la humanidad, con un enfoque oscuro.La película, protagonizada por, Jennifer Connelly y Emma Watson, se centra en el conflicto familiar y dilemas morales de, frente a la responsabilidad de salvar a la humanidad; está disponible mediante suscripción en la plataforma de Netflix, Prime Video y Disney Plus.6.Si prefieres las películas animadas, esta cinta de infantil deestrenada en 1998 es la ideal. La trama se centra en la historia de Moisés presentada en el libro de Éxodo, desde su infancia como príncipe de Egipto hasta convertirse en el libertador de los hebreos.Esta película, ganadora delpor su banda sonora, está disponible para su compra y renta en la plataforma de Prime Video y Apple TV. La cinta tardó alrededor de 4 años en producirse, destacando por su animación 2D tradicional con toques de 3D.