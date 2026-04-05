PEPE AGUILAR EN CONCIERTO DE PESO PLUMA
Pepe Aguilar se convirtió en el invitado sorpresa del más reciente concierto de Peso Pluma y si bien, el cantante fue recibido por una estruendosa ovación, también hay quienes no olvidan y rememoran que, hace sólo un par de años, el intérprete de "Por mujeres como tú", describía a los corridos tumbados, y estilos nuevos, como "música mediocre, chafa y pinch*".
Fue en una entrevista, hace cinco años, cuando Pepe Aguilar hizo referencia a los corridos tumbados y, si bien, aclaró que respeta todo tipo de música, y sus vertientes, como una evolución natural de los géneros, también usó términos peyorativos para argumentar su opinión.
"Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinch*, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierd*, dicen ´yo voy a hacer otra cosa´".