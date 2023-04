PERFIL: Andrés García, el eterno galán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Andrés García siempre supo cómo aprovechar su galanura. Al principio de su carrera él quería ser médico, pero terminó siendo vendedor de cafeteras, luego buzo y finalmente actor.

"Chanoc" lo apodaron cuando un escritor (Martín de Lucenay) encontró en su físico y sus habilidades las características del personaje de su historieta: un pescador de oficio y aventurero por vocación. Eso le dio a García la oportunidad de debutar en cine a los 26 años.

Cuando su padre le recomendó no estudiar Medicina, decidió aventurarse en otras ocupaciones, fue entonces que su familia, en descontento con el régimen autoritario de su natal República Dominicana, salió exiliada hasta las playas de Acapulco, en México, el lugar que después se convirtió en el paraíso de Andrés y donde quiso pasar hasta los últimos días; él mismo manifestó en varias ocasiones que la playa es el lugar donde quería descansar después de la muerte.

Nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana, sus padres fueron exiliados de la Guerra civil española y aunque durante su vida estuvo casado en tres ocasiones su debilidad siempre fueron las mujeres.

En el mismo año que la película "Chanoc" se filmó, conoció a su primera esposa Sandra Vale, una estadounidense que estaba de viaje en Acapulco festejando su despedida de soltera, sin embargo, no volvió con su prometido sino que se casó con Andrés a los 17 días de conocerlo y juntos tuvieron dos hijos: Andrés Jr. y Leonardo.

Por su galanura consiguió consolidarse como el sex symbol de la época y protagonizar cintas como "Pedro Navaja" y "Asesino nocturno". Su carisma no sólo conquistaba al público, sino también a sus compañeras de escena y amigas.

Sus últimos días los pasó en su casa de retiro en Acapulco, mismo lugar donde comenzó su carrera y al que le guardaba un especial afecto.

En 2015 incluso se postuló para la Alcaldía de este puerto respaldado por el Partido Humanista, que perdió.

"La basura humana también se va, hasta donde pueda se va a ir y se van a ir para abajo esos que secuestran, no van a tener cabida aquí", dijo en una conferencia de prensa.

Conquistador en cine

En gran medida la comicidad con la que vio la vida también estuvo reflejada en muchos de sus papeles.

"El cuerpo del deseo", "La última noche" y "El día de los Albañiles" fueron algunas de ellas. En total participó en 131 producciones de cine y televisión siendo una de las últimas "El pantera", en 2008. Su cuerpo atlético convenció al realizador Rogelio A. González para la versión cinematográfica de "Chanoc", héroe de comic que resolvía misterios, pero también cautivaba a las chicas cercanas.

Era 1967 y el tipo de galán estaba cambiando. Atrás habían quedado los de las comedias rancheras y los jóvenes buscaban verse reflejado en la pantalla, siendo Andrés uno de esos espejos aspiracionistas que se pedían.

Después optó por un puñado de películas que le adhirieron el aura de hombre rudo como "Tintorera", donde es célebre la manera en que muere en boca de uno de estos escualos y "El triángulo diabólico de las Bermudas" en la cual los pasajeros de un barco experimentan cosas extrañas.

Cuando en los 80 filmó "Pedro Navaja", su imagen era imán de taquilla. En esta cinta explotó todos los atributos cosechados durante su carrera: hombre guapo, misterioso, inteligente y conquistador, que no tenía problema en caminar sobre escenarios peligrosos.

"No hago películas malas, ni con malos actores, ni con malos directores, de las 180 o 205 películas, he tenido éxito en su mayoría, porque como dijo Einstein, no trabajo con pendejos", dijo en 2022 durante una charla en su canal de YouTube.

Formó parte del llamado cine de ficheras en filmes como "El día del compadre" y "Chile picante", pero también del que intentó ser más complejo como "Toña Machetes" al lado de Sonia Infante, en el que una mujer era la de armas tomar y no el hombre.

Su última aparición en la pantalla grande fue en "La última noche", de 2005.

Nominado al Ariel

Aun con el éxito en el cine comercial, hay una parte poco conocida de Andrés y es su interacción con el cine de arte o autoral.

Sex symbol de la Tv

Durante la época de los años 70 y 80 Andrés García llegó a ser parte del grupo de galanes que había en el momento, al lado de actores como Jorge Rivero, quienes protagonizaron diferentes proyectos en el cine y en la televisión.

El padre de Leonardo García cumplía con las características que eran tan común en ese momento y que representaban emblemas del machismo con características como: ser grandes, robustos, musculosos, guapos y machos.

Llegó a ser uno de los galanes más cotizados de su generación; junto a actores como Jorge Rivero, Hugo Stiglitz, Juan Ferrara y Salvador Pineda se convirtió en el objeto de deseo de las mujeres de la época.

A lo largo de su amplio historial en la televisión García mostraba personajes con mucha seguridad, dispuesto a conquistar a cualquier mujer que quisiera, a veces se dejaba ver con el torso desnudo y un cuerpo fuerte, todo lo contrario a como pasó sus últimos días en el que se le notó muy débil.

Telenovelas

"Mujeres engañadas" (1999-2000).

"El privilegio de amar" (1998-1999).

"Tú o nadie" (1985).

"Mi nombre es coraje (1987-1988).

"El magnate" (1989-1990).

"Herencia maldita". (1990-1991).

"La mujer prohibida" (1991-1992).

"Con toda el alma" (1995-1996).

"El cuerpo del deseo" (2005-2006).

"Paloma" (1975).

"Ana del aire" (1974).

"El carruaje" (1972).

"Las gemelas" (1972).

"Velo de novia" (1971)

"La sonrisa del diablo" (1970).

"Yo sé que nunca" (1970).

Su paso por el teatro

Andrés García era un actor multifacético, que supo diversificarse en varios ámbitos del espectáculo, siendo su fuerte el cine y después la televisión, aunque también probó suerte en el teatro, en donde sus fans también pudieron disfrutarlo.

Una de las obras donde estuvo la estrella fue "Perfume de gardenia" en el 2011, donde terminó demandando al productor Omar Suárez ya que supuestamente tuvo adeudos de pago, razón por la que prefirió abandonar la puesta en escena.

Después en 2014 fue parte del elenco de "Tres parejas disparejas", su última aparición en las tablas fue con "La leyenda" en el 2015, mientras que previamente estuvo en "La muchacha sin retorno" en 2008.

Sus Amores

Su atlética figura, su rostro varonil y unos ojos verdes profundos, convirtieron a Andrés García en uno de los galanes más cotizados del cine y la televisión en las décadas de los 70 y 80.

Él mismo confesó que dejó de contar a las mujeres con las que se acostaba cuando tenía 26 años y la cuenta iba en 800, se decía que había alrededor de 16 hijos del actor, de los cuales sólo tres fueron reconocidos: los dos varones de su primer matrimonio y la también actriz Andrea García, a quien tuvo en 1974 con Fernanda Ampudia, año en el que se casó con ella.

Éstas son los amores más conocidos del también productor.

Sandra Vale

Comenzó a tener amoríos desde los 14 años, pero su primera relación seria fue con Sandra Vale, con quien contrajo matrimonio en 1967, con quien procreó a sus hijos Andrés Jr. y Leonardo, pero este matrimonio sólo duró siete años porque como es costumbre, el actor seguía viendo a otras mujeres, por eso su exesposa lo definió como el peor esposo, pero el mejor exmarido.

Fernanda Ampudia

Después de su primer divorcio Andrés volvió a intentarlo en 1974, cuando se enamoró de Fernanda Ampundia, con quien procreó a la actriz y conductora Andrea García, como es bien sabido ella se encuentra distanciada de su padre y a pesar de que intentó un acercamiento, el intérprete de Chanoc no estuvo dispuesto a arreglar las cosas.

Sonia Infante

Si se pudiera hablar de una relación pasional, esa sería la que vivieron estos dos actores, que se conocieron en 1984 en una discoteca donde fueron presentados por la actriz Lorena Velázquez, fue amor a primera vista, tanto así que en pocos meses ya se estaban casando en Los Ángeles, California.

Su pasión era tal, que el actor contó que durante la filmación de una escena de cama en la película "Toña Machetes", terminaron haciendo el amor de verdad frente a todo el staff.

Pero el mal carácter de Andrés hizo que las cosas fueran mal desde el principio, porque vivían en casas separadas, si a esto le sumamos que la sobrina del actor Pedro Infante vivió infidelidades y maltrato, físico y emocional, por parte del actor, el paso lógico fue el divorcio, el cual se llevó a cabo en 1989 en Estados Unidos, en México se dio la anulación del matrimonio hasta 1991.

Margarita Portillo

Se conocieron en 1997 en Acapulco, después del paso del huracán "Paulina", los presentó un sobrino al salir de una misa, pese a tener 30 años de edad de diferencia de inmediato congeniaron y comenzaron una relación.

En 2011 decidieron unirse en matrimonio, pero el fuerte carácter de ambos hizo que desde 2015 cada uno viviera en su propia casa y hasta han superado un intento de divorcio, el cual el propio actor anunció en 2020; Margarita fue quien se hizo cargo del cuidado de García.

Irma Serrano

A mediados de los 70 tuvo un fugaz romance con "La Tigresa" Irma Serrano, quien lo había elegido para realizar uno de sus sueños, el convertirse en madre, pero esto no pudo ser a pesar de que en alguna ocasión él pasó 15 días enteros en la casa de playa de ella.

Fue el propio actor quien reveló que aquella vez hubo poco sexo, porque le entretenía más platicar con ella ya que lo hacía reír mucho, además de que se quedaba dormido viendo películas y comiendo palomitas en la cama; al final quedaron como buenos amigos.

Carmen Campuzano

Uno de sus grandes amores fue la modelo mexicana Carmen Campuzano aunque fue muy criticado por la diferencia de edades; se separaron en medio de una controversia que señalaba malos tratos de su parte, pero ella en 2018 confesó que fue difícil mantenerse junto a él por lo mujeriego que es.

"Carmen fue un gran amor, fue un amor muy intenso, muy pasional, fue uno de los grandes amores de mi vida", fue lo que dijo Andrés García sobre Campuzano, durante una entrevista para el programa "Hoy".

Ellos iniciaron una relación en 1999, a pesar de que Andrés le llevaba 30 años a Carmen, aunque las cosas marchaban bien entre ellos, la salud de la modelo comenzó a verse disminuida por diversas afecciones, que aunado a sus adicciones la pusieron en peligro.

La relación se vino abajo cuando Carmen fue hospitalizada, debido a que fue atropellada y resultó con diversas fracturas, tanto Andrés como su exesposo Mario Carballido se hicieron cargo de los gastos, pero poco después terminaron.

Dos décadas después Carmen explicó que la razón principal del fin de su noviazgo fue la debilidad de Andrés por las mujeres y su hedonismo, que no le permitió valorar a la mujer que tenía.

"Es un hombre que, en su momento, fue muy importante en mi vida", reconoció Campuzano.

Isela Vega

Siempre se supo que entre Andrés García e Isela Vega había una gran amistad, pero fue hasta después de la muerte de ella en marzo del 2021, cuando la estrella de la telenovela "Tú o nadie" (1985) reveló que habían tenido un fugaz romance en su juventud con la actriz.

Lo cierto es que entre ambos había mucho cariño, tanto así que él le dio facilidades para que Isela le pagara una casa en Acapulco, justo al lado de la de él y cuando se enteró de su muerte se dijo muy afectado.

Anel Noreña

En la lista de sus relaciones sentimentales también se mencionó a la actriz Anel Noreña, exesposa de José José. El actor confesó en su canal de YouTube que tuvo un romance con la exmodelo, sin embargo, después de andar con ella hizo el papel de cupido al presentarle al "príncipe de la canción".

Marie Claire

En los años 90 sostuvo un matrimonio de tres años con Marie Claire, una joven colombiana con la que vivió en su casa del Desierto de los Leones.

Su salud

Después de haberse convertido en youtuber en noviembre de 2020, el actor no sólo comenzó a compartir con sus seguidores sus anécdotas y blogs, sino que también, y sobre todo en sus últimos vídeos, habló del deterioro de salud que la vida le estaba cobrando como factura por los excesos y descuidos que tuvo mientras fue actor.

"Estoy pagando el precio de la vida aventurera, agitada y violenta que he llevado y me duele todo", dijo García durante un video de su canal.

Leucemia

A lo largo de su vida se enfrentó a más de un reto crítico. En los años 90 le diagnosticaron leucemia, una enfermedad de la sangre con la que luchó al menos tres veces, esto fue a causa de haber consumido por varios años un medicamento llamado "Tegretol" que, sin saber, está diagnosticada para el tratamiento de epilepsia, pero él la tomaba para controlar de forma inmediata su mal humor en los sets de filmación y los escenarios de teatro.

"Una cada 15 días cuando tienen crisis, si no tienen crisis no, porque esa pastilla puede causar leucemia... y era lo que yo tenía", contó el actor en el video titulado "La razón de mi estado de salud actual".

Por esta razón constantemente recibía donaciones de sangre, que a veces le era difícil conseguir pues era tipo ORH-.

Médula espinal y parálisis

Además, su esposa Margarita Portillo detalló en una entrevista televisiva a finales de 2021 que el actor enfrentó una condición en la médula espinal y en 2016 se sometió a una operación en la que le colocaron tornillos en la espalda tras un accidente en un auto de carreras, en el que se lastimó la columna y se le paralizó gran parte del cuerpo.

Cáncer de próstata

En 1994 también superó un cáncer de próstata que pensó que lo derrumbaría después de haberse sometido a radiación nuclear para combatirlo.

"Dije: 'si me voy a morir, me voy a morir (que sea) en México', en mi playa, pero en ese entonces encontré la uña de gato, me la dio una señora y en seis meses me recuperé"

recordó en otro de sus blogs.

Cirrosis hepática

Fue una de sus últimas crisis de salud lo que lo hizo compartir una reflexión con sus seguidores más jóvenes, a quienes recomendó no abusar del alcohol porque la cirrosis hepática que a él le provocó esta conducta fue muy dolorosa en el final de sus días.

Excesiva delgadez

En 2022 Los fans y el público en general se preocupó por el estado de salud del actor después de que apareció en unas fotografías en una camilla excesivamente delgado y bajo un estado de salud deteriorado, tal como lo señaló Margarita Portillo sobre su pareja, quien en los últimos dos años, entró y salió del hospital varias veces.

Una de las peticiones de García para el día que muriera es que fuera despedido con la canción "Amor eterno" de Juan Gabriel, pues decía que esta melodía la adoraba y también le transmitía mucha paz.

Su Familia

De su familia se decía que tuvo 16 hijos, aunque sólo García sólo reconoció tres: Andrés, Leonardo y Andrea, con quienes ha tenido una relación con muchos altibajos.

Andrés García, quien fue hospitalizado por cirrosis en 2022, durante sus primeros síntomas no había recibido apoyo por parte de sus hijos, excepto de su hijastro Andrés López Portillo, pero después su hijo Andrés Jr. comenzó a acercarse, indicó su esposa Margarita Portillo, quien ha estado al pendiente de él últimamente, al igual que su hermana Rosa María García.

"Su hermana (Rosa María García) y mi hijo por supuesto (Andrés López Portillo), Andrecito, su hijo, está teniendo un contacto más regular conmigo, se comunicó al ver las noticias (que se han transmitido)", contó Portillo a EL UNIVERSAL.

En enero pasado, García detalló que la relación con sus hijos, Andrés, Leonardo y Andrea, quienes también se dedican a la actuación, era sumamente distante, pues en ese momento requería ir al hospital y ellos no lo apoyaron.

Otras polémicas

Deuda

En 2017, el actor denunció y pidió ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre lo que consideró "un abuso" del cobro de un millón 700 mil pesos de predial que el gobierno local le reclamaba de su propiedad en el Ajusco, conocida como El Castillo. Argumentaba que no tenía dinero para pagar esa cantidad y necesitaba defenderse, además de que tampoco podía poner los documentos en regla para venderla y obtener dinero.

¿Qué quiere que diga su epitafio?

"Coge mucho, bebe fuerte y enséñale los huevos a la muerte", dijo Andrés que quería que fuera su epitafio durante una entrevista en 2014 para el programa de televisión "Historias Engarzadas".

Morir en enfrentamiento

Le gustaría una muerte durante enfrentamiento. Incluso en 2020 dijo al programa "Ventaneando" que le gustaría que su muerte sucediera durante un enfrentamiento. "Me gustaría, y no quiero que se tome a mal, una salida cómoda, si es posible sin dolor, hay gente que les da dormidos, es un regalo de Dios. Y si no se puede así, pues sería matarme a balazos con un par de cabrones, un duelo, justificado de 'no nos caemos, no nos queremos, vámonos".

La bombita

Tras haber superado los 50 años no tuvo reparo en contar públicamente que se había colocado una prótesis peneana por medio de tres procedimientos quirúrgicos para no afectar con la edad su desempeño sexual. "Si yo hubiera sabido que la bombita es tan efectiva y tan práctica para aumentar el juego sexual me la hubiera puesto cinco años antes, ¡es una maravilla!", expresó en uno de sus videos.

Un hombre de mecha corta

Jaime Moreno

En uno de los videos de su canal de YouTube él mismo reveló que una vez, mientras grababan la telenovela "El sexto sentido" en 1981, se enfrentó con su colega Jaime Moreno después de que se enteró de que este hablaba mal de él.

"A mí no me gusta que ningún cabrón ande diciendo pendejadas de mí, porque si lo hace se tiene que matar conmigo", le dijo García a su compañero de protagonista, según contó, pero el encuentro terminó en una plática seria que cerró el conflicto.

Latin Lover

Después, en 2015 durante el musical "Perfume de gardenia", Andrés compartió con Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover; ambos tuvieron desacuerdos por la forma de actuar del también modelo, quien hacía el papel de un guardaespaldas. Fue su esposa quien lo hizo reflexionar y ambos se pidieron una disculpa.

"Le dije 'Andrés García no tiene que moverse porque es Andrés García, Latin Lover sí tiene que moverse porque él sí tiene que trabajar y hacer más cosas para que también se lleve el aplauso, déjeme trabajar'", contó Latin Lover. "Un día me dijo: 'ya no soy tan joven como tú, pero te reto a un duelo a balazos'", agregó el modelo.

Roberto Palazuelos

Con el "Diamante negro" pasó casi del amor de padre a enemigo. Si bien había dicho que lo incluiría en su testamento, dándole 50% de sus bienes, por el gran amor que le tenía, la difusión de esta noticia hizo enojar a García, quien entonces decidió dejarlo fuera de la herencia. Y no sólo eso, lo invitó a poner las cuentas claras a su modo: en un duelo a balazos:

"Palazuelos es una mierda, lo levanté desde chiquito y ahora que estoy cojo, que no puedo caminar, se pone a decir pendejadas de mí. Le voy a mandar un mensaje a Robertito: 'si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmener y vamos a darnos un par de balazos como hombres. Deja de hablar de mí'".

El actor negó haber hablado públicamente de la futura herencia.

"Yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo los llamé está mañana a todos, y me dicen 'No Roberto, yo no he dicho nada ni he hablado de nada', la verdad no sé de dónde saca eso".

El histrión también se retó en peleas a golpes con otros actores nacionales e internacionales entre los que se enlista Jorge Rivero, Chuck Norris y Luis Rey, el papá de Luis Miguel.

Sus números

131 producciones de cine y televisión son en las que ha participado.

26 años tenía cuando debutó en el cine.

17 días tenía de conocer a Sandra Vale cuando se casó con ella.

50% de sus bienes le iba a dejar de herencia a Roberto Palazuelos antes de que se molestara con él.

1941 fue el año en que nació el 24 de mayo.

800 mujeres son con las que supuestamente se acostó en su etapa de juventud hasta los 26 años, después perdió la cuenta.

1974 el año en que se casó con Fernanda Ampudia.

30 años de diferencia es lo que tiene Andrés García y Carmen Campuzano con quien tuvo un romance.

4 millones de pesos es el valor calculado del robo en su casa en el Ajusco.

119 mil suscriptores tiene su canal de YouTube.

108 videos publicó en dicho canal de YouTube.