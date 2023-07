Perro Cheems, que se hizo viral es diagnosticado con cáncer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Desde hace semanas se ha estado reportando el estado de salud de "Cheems", el perro que rompió internet cuando su dueña le tomó una fotografía sentado sobre el suelo y se convirtió en "meme". Sin embargo, las malas noticias no cesan para el can.

Apenas en mayo, su propietaria informó que mediante un examen se le habían encontrado tres pequeñas neoplasias, además de que presentaba dificultades para respirar.

Al cabo de unos días, se dio a conocer que el estado de salud del perro mostraba mejoras. Incluso, su dueña reveló que mientras el can dormía, ella contaba los segundos para monitorear que su corazón siguiera latiendo.

El can viral de los memes, cuyo nombre real es "Baltze", vuelve a causar preocupación entre sus fanáticos y es que durante su última visita al veterinario se le diagnosticó con cáncer.

----¿Cuál es el estado de salud de Cheems?

Por medio de Instagram, su dueña ofreció una actualización de los problemas de salud que Cheems venía arrastrando, aunque no resultó ser lo que sus fans esperaban.

"Fue a la clínica el miércoles pasado, se le drenaron 640 mililitros de sangre de la pleura. Con la radiografía, la doctora sospechó que el tumor se había expandido, pero debido a que el tumor crece entre la pleura y los pulmones, explicó que es muy difícil extraer tejido para la prueba del tubo", contó a los más de 600 mil seguidores del can.

"Es muy probable que sea cáncer", reveló en la publicación, donde llovieron las muestras de apoyo para el perro y su dueña, quien confesó que no estaba segura de dar la noticia porque primero tenía que aceptarla ella.

La joven compartió una foto de "Baltze" correspondiente al día en que le realizaron una intervención quirúrgica para el examen médico, donde también se le extrajo el líquido de sus pulmones.

De momento, Cheems se encuentra en recuperación y en espera de su siguiente control veterinario. Entre tanto, su propietaria indicó que hará "todo lo posible para cuidarlo bien".