Personalidades despiden a Rob Reiner tras su trágico fallecimiento

Rob Reiner es recordado por Barack Obama, Jerry O'Connell, James Woods y muchos más

Reacciones a la muerte del actor y director Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto a su esposa Michele Reiner en su hogar en Los Ángeles el domingo. El aclamado director y ganador del Emmy también fue un gran impulsor del Partido Demócrata, lo que llevó a muchos políticos prominentes a compartir homenajes.

A continuación, un vistazo a algunas reacciones notables a la muerte de Reiner:

Barack Obama

"Los logros de Rob en el cine y la televisión nos dieron algunas de nuestras historias más queridas en la pantalla. Pero debajo de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa convicción en acción" — En X.

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest

"Christopher y yo estamos estupefactos, tristes y conmocionados por las muertes violentas y trágicas de nuestros queridos amigos Rob y Michelle Singer Reiner, y nuestro ÚNICO enfoque y cuidado en este momento es para sus hijos y familias inmediatas, y ofreceremos todo el apoyo posible para ayudarlos. Habrá mucho tiempo después para discutir las vidas creativas que compartimos y el gran impacto político y social que ambos tuvieron en la industria del entretenimiento, el desarrollo infantil temprano, la lucha por el matrimonio gay y su cuidado global por un mundo en crisis. Hemos perdido grandes amigos. Por favor, dennos tiempo para llorar" — En un comunicado a The Associated Press.

Stephen King

Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Maravilloso amigo, aliado político y brillante cineasta (incluyendo dos de las mías). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado — En X, refiriéndose a la película "Stand By Me" ("Cuenta conmigo").

Kathy Bates

"Amaba a Rob. Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista. También luchó valientemente por sus creencias políticas. Cambió el curso de mi vida. Michele era una fotógrafa talentosa. Ella tomó mis hermosas fotos para la campaña de Misery. Mi corazón está roto por ambos. Mis condolencias para su familia" — En un comunicado.

Bill y Hillary Clinton

"Hillary y yo estamos desconsolados por las trágicas muertes de nuestros amigos Rob y Michele Reiner. Inspiraron y elevaron a millones a través de su trabajo en cine y televisión. Y eran personas buenas y generosas que mejoraron a todos los que los conocieron a través de su ciudadanía activa en defensa de la democracia inclusiva, estableciendo un ejemplo para todos nosotros a seguir. Hillary y yo siempre estaremos agradecidos por su amistad, amabilidad inquebrantable y apoyo" — En un comunicado.

Presidente Donald Trump

"Algo muy triste sucedió anoche en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y astro de comedia alguna vez muy talentoso, pero atribulado y en lucha, ha fallecido junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros a través de su masiva, inquebrantable e incurable aflicción con una enfermedad mental conocida como SÍNDROME DE OBSESIÓN CON TRUMP, a veces referido como TDS" — En Truth Social.

Ben Stiller

Qué gran pérdida. Rob Reiner fue uno de mis directores favoritos. Hizo algunas de las películas más formativas para mi generación" — En X.

Jerry O'Connell

"Te quiero, Rob" — En Instagram con una foto de él y Reiner en el set de "Stand By Me".

Eric Idle

"Rob Reiner era un hombre encantador. Hablé con él anoche durante más de una hora. Siempre disfruté de su compañía. Lo conocí en casa de su padre en 1975. Me estaba contando sobre el rodaje en Stonehenge y sus pensamientos para el futuro. Esto es tan terrible. Lo extrañaré. Un hombre inteligente, talentoso y muy reflexivo. Tan terrible" — En X.

Actor Josh Gad

"Fue uno de los mejores directores de nuestro tiempo. Era un amigo. Era simplemente una persona hermosa. Rob Reiner y su esposa Michelle eran dos de las almas más amables y cariñosas que uno podría imaginar" — En Instagram.

Gavin Newsom

"Rob fue el genio de gran corazón detrás de muchas de las historias clásicas que amamos, con proyectos tan variados como The Princess Bride ('El pirata y la princesa') y A Few Good Men ('Cuestión de honor'). Su empatía sin límites hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás, y alentándonos a soñar en grande. Esa empatía se extendió mucho más allá de sus películas" — En un comunicado.

James Woods

"Rob y yo seguimos siendo buenos amigos desde que hicimos GHOSTS OF MISSISSIPPI ('Fantasmas del pasado'). El estudio no pensaba que yo fuera lo suficientemente mayor para hacer el papel, pero Rob luchó por mí. Las diferencias políticas nunca se interpusieron en el camino de nuestro amor y respeto mutuo. Estoy devastado por este terrible evento" — En X.

Alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass

"Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica" — En un comunicado.

Actor Paul Walter Hauser

"Lamento la pérdida de mi director favorito de todos los tiempos. A Few Good Men es LA razón por la que me convertí en actor, y la filmografía de Rob detrás de la cámara es LA razón por la que quise dirigir y aún lo hago" — En Instagram.

Nancy Pelosi

"La noticia de un asalto mortal a Rob y Michelle Reiner en su hogar es devastadora. Es difícil pensar en alguien más notable y excelente en cada campo y esfuerzo que emprendieron. Rob era creativo, divertido y querido. Y en todos sus esfuerzos, Michelle fue su socia indispensable, recurso intelectual y una esposa amorosa" — En X.

Elijah Wood

"Horrorizado al escuchar sobre el fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa Michelle. Mucho amor para sus hijos y familia" — En X.

La familia del creador de "All in the Family" Norman Lear

"La familia Lear está devastada por las muertes de Rob y Michele Reiner. Norman a menudo se refería a Rob como un hijo, y su relación cercana fue extraordinaria, para nosotros y para el mundo. Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele pasaron cada aliento tratando de hacer de este país un lugar mejor" — De un comunicado.

Director Joe Russo

"No puedo manejar la verdad de que uno de los mejores cineastas que jamás haya vivido se ha ido. Perdimos a uno de los pocos hombres buenos" — Vía X.

Actriz Virginia Madsen

"Gracias Rob por darnos tanta alegría para aferrarnos. La vida y el talento siempre al máximo" — Vía Instagram.

Cary Elwes

"Sin palabras..." — En Instagram, con una foto del set de "The Princess Bride", que protagonizó.