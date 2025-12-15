logo pulso
Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes

Por Rubén Pacheco

Diciembre 15, 2025 01:15 p.m.
Por abigeato, más de 12 carpetas de investigación al mes

Mientras el promedio mensual de carpetas de investigación por robo de ganado es de 12.6 causas penales en San Luis Potosí, las autoridades estatales conminaron a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier atraco de sus ejemplares.

Entre enero y octubre del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 127 investigaciones por dicho ilícito, es decir, un promedio al mes de 12.6 denuncias formalizadas ante el Ministerio Público.

En enero se iniciaron 14 denuncias; 12 en febrero; 14 en marzo; 5 en abril; 18 en mayo; 14 en junio; 8 en julio; 16 en agosto; 12 en septiembre; y 14 en octubre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aparte, Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), dijo que hace tiempo la FGE entabló diálogo con las uniones ganaderas de las zonas media y huasteca, cuya interlocución se centró en presentar las denuncias correspondientes.

Estimó que la mayoría de la incidencia afecta a los ganaderos dedicados a la producción de vacas, dado que, en el caso del ganado caprino u ovino suele estar un encargado de vigilarlo cuando se encuentra pastando.

"Estamos con ellos. Decirle a la gente que tienen un gobierno que los apoya; que denuncien (...) después de que tuvimos el encuentro con todos los ganaderos, bajó muchísimo porque la gente se animó a denunciar", exhortó el funcionario estatal.

