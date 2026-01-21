PESO PLUMA CON SU TOUR POR EE.UU

El cantante mexicano Peso Pluma anunció este martes una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzará el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz", cuya venta general empieza el miércoles.

El tour ´Dinastía by Peso Pluma & Friends´ promete "una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas", según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Además de Seattle, el ícono de los corridos tumbados cantará en marzo en San Francisco, Sacramento, Phoenix, San Bernardino, Fresno, Anaheim, Las Vegas, Chula Vista, Palm Desert, San José, Inglewood, Albuquerque, Denver, y Salt Lake City.

Mientras que en abril pasará por Houston, San Antonio, Laredo, Austin, Dallas, Rogers, Tampa, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Bristow y Nueva York.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y en mayo, antes de concluir en Chicago, se presentará en Belmont Park, Newark y Reading.

La gira, que ocurre tras dos previas en Estados Unidos en las que se agotaron los boletos, sucede por motivo del disco ´DINASTÍA´, que debutó en el número 1 de las listas Top Latin Albums y Regional Mexican Albums de Billboard, llegó al Top 10 del Billboard Global 200 y encabezó la lista Global Albums de Spotify.