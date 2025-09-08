Peso Pluma hace historia: primer mexicano embajador del NYFW 2025

El cantante tapatío Peso Pluma se convirtió este lunes en el primer mexicano nombrado embajador oficial de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), que arranca este jueves en la Gran Manzana.

El Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) confirmó el nombramiento en un comunicado, tras haber adelantado la noticia la semana pasada. Con 26 años, el artista compartirá escenario en la inauguración de la temporada primavera-verano 2026 con figuras como el presidente de la CFDA, Thom Browne; los diseñadores Michael Kors y Anna Sui; la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.

"Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda", señaló el comunicado.

El músico originario de Guadalajara, que en 2024 ganó un Grammy al mejor álbum de música mexicana, formará parte de NYFW Live en el Rockefeller Center, transmisión en directo de las pasarelas de los diseñadores estadounidenses. No es ajeno al evento: en febrero ya había asistido como invitado al desfile de Thom Browne.

Con más de 38 millones de oyentes mensuales en Spotify, Peso Pluma saltó a la fama global en 2023 con éxitos como Ella Baila Sola. Ahora, además de los escenarios, conquista uno de los escaparates más importantes de la moda internacional.

En esta edición del NYFW destacan las colecciones de Michael Kors y Calvin Klein, aunque sorprende la ausencia de veteranos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.