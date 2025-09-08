Defiende Gobierno magistratura para Ruiz Contreras

J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, consideró que los cinco candidatos electos a magistraturas en el Poder Judicial de San Luis Potosí deberían ser confirmados en los cargos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque lo que “manda es la elección”.

Refirió lo anterior, luego de que un proyecto de sentencia de la Sala Superior del TEPJF considera declarar inelegible como magistrado local a José Luis Ruiz Contreras, por no cumplir con el plazo de separase de su cargo público un año antes de la emisión de la convocatoria para la elección judicial.

Torres Sánchez opinó que lo que “manda es la elección”, por lo tanto, deberían ser ratificadas las cinco candidaturas electas impugnadas, no solo cuatro de ellas -como lo plantea la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón-.

El funcionario estatal se refería a la elegibilidad de las magistraturas locales electas de Mónica Kemp Zamudio, Ángel Gonzalo Santiago, Arturo Morales Silva y Juan David Ramos Ruiz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí