Pet Shop Boys publicará en junio un disco con todos sus sencillos

Pet Shop Boys recopilará todos los sencillos de sus 35 años de carrera en un disco, "Smash - The Singles 1985-2020", que se publicará el próximo 16 de junio, según anunció hoy el dúo británico en sus redes.

El repertorio comenzará con su debut "West end girls" y continuará con temas tan emblemáticos como "Love comes fast", "It's a sin", "Always on my mind", "Heart", "Go West", "New York City boy" o "Single bilingual", hasta su tema más reciente, "I don't want".

El álbum estará disponible en varios formatos, que incluyen una caja de 3 CD, una caja de vinilo de 6 LP y en versión digital, así como una edición 3CD/2Blu-ray, con la colección completa de vídeos de los sencillos.

Está previsto que Pet Shop Boys inicie en mayo la gira "Dreamworld: The Greatest Hits Live", que pasará por el Reino Unido y países de Europa continental, España incluida.

Formado en 1981 por Neil Tennant y Chris Lowe, fue en 1986 cuando el dúo sacó su primer álbum, "Please", marcado ya por la música de baile y el pop de sintetizadores, al que siguieron otros trabajos destacados como "Actually" (1987) o "Very" (1993), gracias a los que se les estima unas ventas aproximadas de 100 millones de copias en todo el mundo.