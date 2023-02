Piqué habría recibido millonaria suma por foto junto a Clara Chía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Desde su separación con Shakira, la vida sentimental de Gerard Piqué pasó a ser un tema de dominio popular; y es que la cantante y el exfutbolista se separaron en medio de fuertes rumores de una infidelidad por parte de él.

Más tarde la propia colombiana confirmó esta versión en su polémico tema "Music Session #53", que grabó junto a Bizarrap y en donde, además, arremetía en contra del español y la nueva novia de éste comparándola con algunos artículos de marcas "accesibles".

Pero si la canción de Shakira sacudió al mundo de la música, el exjugador del Barcelona sorprendió a todo al internet cuando, hace un par de semana, publicó la primera fotografía junto a Clara Chía, su actual pareja, en su cuenta oficial de Instagram. Para muchos esta fue la prueba de que el amor entre ellos era tan fuerte que ningún tema y mucho menos las críticas podrían separarlos.

Sin embargo, recientemente ha salido a la luz nueva información que podría indicar que no fue el amor lo que motivó a Piqué a formalizar su relación, más bien, al igual que la barranquillera, él también quiso facturar con la situación.

De acuerdo con el portal Tagger, Piqué recibió alrededor de 70 mil dólares, poco más de un millón y medio de pesos, por la selfie al lado de Clara; misma que actualmente cuenta con más de 4 millones de mes gusta y ha sido compartida infinidad de veces.

Cabe destacar que el español es una de las celebridades que más dinero gana a través de las plataformas digitales, por lo que era casi imposible que no supiera el impacto, y por lo tanto el dinero, que generaría con esta publicación.

Desde entonces, la pareja ha decidido ya no esconderse, incluso, hace unos días fueron captados por la prensa española paseando por las calles de Barcelona y tomados de la mano. Tanto Clara como Gerard ya no intentaron evadir a los paparazzis, por el contrario, se mostraron muy sonrientes y hasta desenfadados, tanto así que la joven de 23 años se llevó tremendo golpe, mientras Piqué bromeaba con un reportero.