Piqué pierde multi millonario contrato con amigo de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- A pesar de los esfuerzos por burlarse y hacer menos la nueva canción de Shakira "Sessions 53" con Bizarrap, Gerard Piqué está sufriendo las consecuencias del éxito y la influencia de su ex. Y es que, además de las críticas que él ha recibido en redes sociales por haber engañado a la cantante con Clara Chía, sus negocios se están desmoronando ante sus ojos.

De nada le sirvió usar un reloj Casio y manejar un Twingo para buscar contrarrestar a Shakira en internet, si su vida personal le dio un duro golpe a los millonarios negocios que maneja a través de su agencia Kosmos.

El reportero que sigue a Shakira y a Gerard en España, Jordi Martín, afirmó que el exfutbolista del Barcelona perdería millones de dólares por un contrato fallido vinculado a la empresa Rakuten, la cual es dirigida por uno de los amigos cercanos de Shakira.

"Es un escándalo. Piqué tuvo una noticia terrible, yo creo que mucho peor que el tema con Bizarrap", dijo el periodista en el programa "Intrusos". La Federación Internacional de Tenis (ITF) terminó la sociedad entre la Copa Davis y la empresa de Piqué, Kosmos Tennis, para la edición 2023.

Según los informes, Gerard obtuvo dicho acuerdo para un plazo de 25 años en 2018 gracias a Shakira, quien se encargó de presentar al entonces defensa del Barcelona y a sus socios con la empresa japonesa Rakuten Group, dirigida por uno de sus amigos cercanos y encargada de financiar el torneo deportivo.

Tras firmar un contrato de sociedad por 25 años y un total de $2 mil 451 millones de dólares, Kosmos se hizo cargo de la organización de la Copa Davis. Si bien se ha dicho que fue el propio Gerard que terminó la sociedad por desacuerdos en las renegociaciones monetarias, el periodista ha afirmado que fue cuestión de la ITF y Rakuten.

"Este empresario le ha cortado el grifo a Piqué, se le ha caído un contrato de miles de millones", dijo Jordi. Agregó que el negocio se fue en picada debido al escándalo de infidelidad por parte del español con Chía y el fuerte apoyo que recibe Shakira de sus amigos, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Mientras el exfutbolista sufre por sus negocios fallidos Shakira está disfrutando del éxito con su canción en las primeras posiciones en las listas de popularidad y como una de las canciones más reproducidas en servicios streaming. En redes sociales escribió un agradecimiento a sus millones de fanáticos que han hecho esto posible y calificó su canción como "una catarsis" y como una obra inspirada en sus fans mujeres "que defienden lo que sienten y piensan, alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", dijo y agregó: "Este logro no es mío, sino de todas".