Pokémon Stadium llegará a Nintendo Switch Online

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- A partir del 12 de abril, Pokémon Stadium se sumará a la cada vez más creciente lista de clásicos de la consola Nintendo 64, que se podrá disfrutar a través de Nintendo Switch Online.

Stadium, un juego de Pokémon enfocado en batallas que muestra los 151 monstruos de bolsillo originales, fue lanzado por primera vez en el año 2000 en la primera consola de Nintendo que exploraba mundos en 3D.

Un punto clave, es que esta edición de Stadium presenta una importante diferencia en comparación con la versión original, debido a que Nintendo ha dejado en claro que no será posible transferir ningún Pokémon propio al juego.

En su lanzamiento, una de las características que hacía atractivo al juego era poder utilizar uno de tus Pokémon de versión de GamBoy Red, previamente entrenado y preparado, en el título de Nintendo 64 gracias al N64 Transfer Pak, permitiendo así que luchara en un entorno de combate 3D.

Al parecer, es un desafío llevar a cabo esta integración debido a que en la Nintendo Switch no hay una forma disponible para jugar Pokémon Rojo, Azul y Amarillo en la actualidad.

Cabe destacar que, si bien existía una versión de estos juegos en la consola virtual de la portátil Nintendo 3DS, dichas versiones no fueron trasladadas a la consola híbrida de Nintendo.

Sin la función de transferencia, tendrás que confiar en los equipos de alquiler del juego, lo que probablemente no sea tan satisfactorio como entrenar a tus propios Pókemon.

Fuera de este detalle, el juego llegará con sus diferentes modos, ya sean las batallas contra los líderes de gimnasio, contra otros jugadores o los recordados mini juegos, todo con la posibilidad de jugar de forma online.

Nintendo anunció por primera vez que Stadium se dirigiría a Nintendo Switch Online en su Direct de septiembre de 2022, donde también dijo que juegos como Pokémon Stadium 2, Excitebike 64 y 1080° Snowboarding se dirigirían al servicio.

Para jugar juegos de Nintendo 64, deberás suscribirte al nivel de paquete de expansión de mayor precio de Nintendo, el cual, para beneplácito de muchos fans, ya incluye GoldenEye 007.

Cabe mencionar que por el momento los primeros juegos de Pokémon no se han anunciado para Nintendo Switch, por lo que aún queda una esperanza si es que estos en algún momento son presentados.