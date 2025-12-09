Polémica por la hija de Alfonso Cuarón en concierto de Dua Lipa

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- La más reciente publicación del director mexicano Alfonso Cuarón, está repleta de reclamos de cibernautas que lo cuestionan por la presentación de su hija Bu como telonera en el último concierto que Dua Lipa ofreció en México.

Cuarón, que es muy discreto con su vida familiar, ha mostrado apoyo a sus hijos que han incursionado en la música, en 2023 aplaudió el debut de Bu en un escenario: "No puedo creer que este haya sido tu primer concierto, saliste al escenario como una veterana con ganas de divertirse ¡Enorme!", se lee.

En 2024, el director de películas como "ROMA", "Gravity", "Harry Potter y el Prisionero de Azkaban", y "Y tu mamá también", felicitó a su hija por el lanzamiento de su primer disco e invitó a sus seguidores a escuchar la música de Bu.

En el Festival Tecate Emblema, Bu se presentó por primera vez en México, y su padre no se quedó atrás con la felicitación para sus dos hijos:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Felicidades Bu y Olmo!!!!!!!!!!!!!!!! Primer concierto de Bu en México, Olmo a la guitarra", se lee.

Alfonso Cuarón recibe reclamos sobre el canto de su hija

Alfonso Cuarón hizo una publicación en Instagram hace unas horas sobre la película "The Voice of Hind Rajab", nominada a los Globos de Oro como Mejor película de habla no inglesa, y la decena de comentarios que se leen son sobre el desempeño de su hija Bu en el concierto de Dua Lipa.

Muchos de estos comentarios hacen referencia a lo que Bu contó hace un año en una entrevista con Jessie Cervantes, donde aseguró que sus padres eran sus fans número uno, y que el más crítico con su trabajo era su papá.

"Mis papás son mis fans número uno; mi papá es muy crítico la verdad, si no le gusta algo la verdad me lo diría; él es muy honesto y muy crítico", dijo en aquel momento.

Los comentarios de los cibernautas en la publicación más reciente de Cuarón, son reclamos y opiniones al respecto:

"Maestro, a los hijos siempre hay que decirles la verdad, así empezó la pelona". "¿Qué tranza Alfonso? ¿Ya supiste del desma** que armó tu hija y tu nepotismo?". "Por favor, señor Cuarón, el talento a veces ¡NO SE HEREDA!". "Definitivamente... el talento no se hereda". "Sé honesto con tu hija... eso también es ser buen padre... hija cantas horrible estudia, dedícate a otra cosa, NO TIENES TALENTO". "Mejor enseña a tu hija a hacer películas, la cantada no es lo de ella". "Por favor, ya no le mienta a su hija", se lee entre los comentarios.