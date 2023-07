Polémicas de Oppenheimer: fans descubren error histórico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- "Oppenheimer" ha dejado asombrados a los amantes del cine, y no precisamente a los críticos, que son los expertos.

La película dirigida por el británico-estadounidense, Christopher Nolan es considerada una obra maestra.

La historia del "padre de la bomba atómica" llevada a la pantalla grande, cuenta a gran detalle aspectos importantes que influyeron en Robert Oppenheimer, desde su amor por el estudio de la física hasta un juicio que enfrentó por desafiar a gente con mucho poder.

Según la historia de Oppenheimer, éste se arrepintió de haber creado un arma nuclear masiva, capaz de matar a más de 200 mil personas en Japón.

Algunos cinéfilos se percataron de un detalle que dejó pasar Nolan en la película.

En una de las escenas en la que Oppenheimer está dando un discurso por el éxito de la bomba atómica, varias personas en el público sostienen la bandera de Estados Unidos.

Hasta ahí todo parece correcto; pero no lo es. Sucede que para la época en la que Robert dio el discurso, la bandera estadounidense sólo tenía 48 estrellas y no 50 como se muestra en la escena.

Aunque parece un detalle sin importancia, es un error que la película llevará por mucho tiempo.

Una escena sexual de la película "Oppenheimer" en la que se pronuncia un extracto de unas escrituras sagradas hindúes generaron indignación entre los internautas de India este lunes.

La película -cuyo protagonista es el actor Cillian Murphy- fue estrenada en India el viernes y obtuvo críticas positivas, registrando una recaudación de más de tres millones de dólares en taquilla en dos días.

En una escena, Oppenheimer aparece con su amante, Jean Tatlock, interpretada por Florence Pugh, en la que ella abre un ejemplar del Bhagavad Gita, un texto religioso hindú, y le pide a él que le lea un fragmento.

Murphy lee el renglón "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos", una cita que al parecer dijo Oppenheimer cuando fue detonada la primera bomba atómica.

"Esto es un ataque directo a las creencias religiosas de un billón de hindúes tolerantes", señaló Uday Mahurkar, un funcionario de alto rango de la Comisión Central de Información del gobierno, en una carta dirigida al director de la película, Christopher Nolan.

"Es como declararle la guerra a la comunidad hindú", afirmó Mahurkar en la misiva, de la que publicó una copia en Twitter, e instó a Nolan a suprimir la escena.

El escritor Harris Sultan indicó que los hindúes estaban "enfadados y perplejos" por una "descarada falta de respeto".

Vishwa Hindu Parishad, una destacada organización conservadora hindú, apuntó que el filme constituye un intento de "lanzar un ataque" contra la sociedad hindú y también pidió que se elimine la escena.

La comunidad hindú es mayoritaria en India pero las minorías -entre las que se encuentra la comunidad musulmana- constituyen una importante parte de la población.

Algunos analistas señalan que la intolerancia religiosa ha ido en aumento en India desde que en 2014 llegó al poder el gobierno nacionalista hindú encabezado por el primer ministro Narendra Modi.