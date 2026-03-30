Poncho de Nigris acusa a Gustavo Adolfo Infante tras críticas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Aunque ya han pasado algunos días desde que se llevó a cabo el primer evento de

—donde influencers y celebridades como

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subieron al cuadrilátero—, la conversación alrededor del espectáculo sigue encendida.El motivo principal es la reciente declaración del periodista de espectáculos, quien aseguró que el evento organizado porhabría sido un "". Según el comunicador, las peleas no fueron auténticas, sino previamente guionadas, por lo que afirmó contar conque daría a conocer próximamente.lanza dardo a Adolfo InfanteTras estas acusaciones, el regiomontano no permaneció en silencio. De acuerdo con lo señalado por Infante,le envió mensajes que calificó como amenazantes.Durante su, el periodista explicó lay adelantó que revelaría"Hay una información muy fuerte. Solo quiero decir queme mandó mensajes amenazándome, diciéndome que donde me encuentre, que por qué hablamos así... en ese tono".En el mismo espacio, Infante presentó unen el que se escucha alcuestionar sus declaraciones:"Sinceramente no lo entiendo. No sé si buscas morbo o polémica, pero ¿por qué demeritar en lugar de sumar? ¿Para qué hacerte de enemigos en vez de abrirte puertas?".El contenido delno se quedó ahí. Con el paso de los segundos, el tono se volvió más fuerte, incluyendo una"Acuérdate que siempre nos encontramos. Así como a Gabo, a lo mejor me topo contigo otra vez, como en Las Vegas. Ya no hagas daño. Mejor suma, saca notas verdaderas y une en lugar de dividir".A pesar de lo ocurrido,dejó claro que no tiene intención de retractarse. Reiteró que sostiene cada una de sus declaraciones y que cuenta consobre las supuestas irregularidades en el evento.Según adelantó, será en loscuando dé a conocer elque, asegura, respaldará sus acusaciones.