Poncho de Nigris acusa a Gustavo Adolfo Infante tras críticas
El periodista asegura tener pruebas sobre irregularidades en el evento organizado por Poncho de Nigris.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Aunque ya han pasado algunos días desde que se llevó a cabo el primer evento deRing Royale —donde influencers y celebridades como Carlos Trejo
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y Alfredo Adame subieron al cuadrilátero—, la conversación alrededor del espectáculo sigue encendida.
El motivo principal es la reciente declaración del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que el evento organizado por Poncho de Nigris habría sido un "fraude total". Según el comunicador, las peleas no fueron auténticas, sino previamente guionadas, por lo que afirmó contar con pruebas que daría a conocer próximamente.
Poncho de Nigris lanza dardo a Adolfo Infante
Tras estas acusaciones, el regiomontano no permaneció en silencio. De acuerdo con lo señalado por Infante, Poncho de Nigris le envió mensajes que calificó como amenazantes.
Durante su podcast en YouTube, el periodista explicó la situación y adelantó que revelaría más información:
"Hay una información muy fuerte. Solo quiero decir que Poncho de Nigris me mandó mensajes amenazándome, diciéndome que donde me encuentre, que por qué hablamos así... en ese tono".
En el mismo espacio, Infante presentó un audio en el que se escucha al influencer cuestionar sus declaraciones:
"Sinceramente no lo entiendo. No sé si buscas morbo o polémica, pero ¿por qué demeritar en lugar de sumar? ¿Para qué hacerte de enemigos en vez de abrirte puertas?".
El contenido del mensaje no se quedó ahí. Con el paso de los segundos, el tono se volvió más fuerte, incluyendo una advertencia directa:
"Acuérdate que siempre nos encontramos. Así como a Gabo, a lo mejor me topo contigo otra vez, como en Las Vegas. Ya no hagas daño. Mejor suma, saca notas verdaderas y une en lugar de dividir".
A pesar de lo ocurrido, Gustavo dejó claro que no tiene intención de retractarse. Reiteró que sostiene cada una de sus declaraciones y que cuenta con pruebas sobre las supuestas irregularidades en el evento.
Según adelantó, será en los próximos días cuando dé a conocer el material que, asegura, respaldará sus acusaciones.
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