Poncho de Nigris denuncia amenazas de muerte y pide protección

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido y empresario regiomontano Alfonso "Poncho" De Nigris Guajardo compartió este miércoles 25 de febrero en su cuenta de Instagram un comunicado con sus seguidores que preocupó a gran parte de su comunidad de fanáticos y llamó la atención de diversos medios de comunicación nacionales.

Poncho de Nigris denuncia amenazas y solicita protección

En el mensaje, el también modelo denuncia ser víctima de amenazas, haciendo un urgente llamado de protección para su familia. De acuerdo con el influencer de 49 años, esta intimidación apareció tras la liberación de una persona el pasado 30 de enero del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, quien habría ingresado por delitos graves.

De esta manera, el creador de contenido hizo un llamado firme a las autoridades para que se implementen medidas inmediatas de seguridad para él y sus seres queridos, explicando que la puesta en libertad de esta persona representaba un riesgo real para su integridad personal.

Contexto y consecuencias familiares

A través de un comunicado público, el influencer hizo un llamado urgente a la protección de su familia a las autoridades estatales e instancias federales, debido a supuestas amenazas de muerte recibidas, las cuales se relacionan con un "proceso penal de alto impacto" que involucra a una persona de su pasado.

"A raíz de esta situación, se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años", reveló a través de su mensaje, argumentando su derecho a exigir seguridad sin interferir en las resoluciones judiciales.

Por otro lado, el creador de contenido aseguró que, de ser necesario, tomará acciones legales y hará las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes, mientras su equipo documenta los datos necesarios. Finalmente, hizo un llamado a evitar especulaciones que perjudiquen o ralentice el proceso.

Diversos usuarios teorizaron que se trata de su exsuegra Juana Ernestina Sánchez Quintanilla, madre de la modelo Lucy Garza, quien fue detenida en 2013 en San Antonio, Texas, tras ser acusada de robo en una tienda comercial y un año más tarde, en febrero de 2014, fue extraditada a México por participar como autora intelectual en un delito grave.

Apodada como "La Tía", Juana fue vinculada a proceso por las autoridades mexicanas por delincuencia organizada y por colaborar presuntamente en el secuestro del empresario Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi, el 7 de octubre de 2011 en el estado de Monterrey, Nuevo León. En el caso también se señaló al exfutbolista Omar "El Gato" Ortiz.

Finalmente, Armando Gómez respondió a la publicación del exparticipante de La Casa de los Famosos México: "Entiendo perfectamente a lo que te refieres y es lamentable que gente que hizo tanto daño esté libre. Sé de lo que lo son capaces ella y su familia", escribió y mostró su apoyo al influencer. "No te dejes y es importante este comunicado!!".