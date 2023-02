Poncho Herrera y Gael García trabajarán juntos en una película

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Mientras todos especulan las razones de Alfonso Herrera para no formar parte del reencuentro de RBD, él sigue consolidando su carrera actoral y ahora se ha sumado al elenco de una nueva película de Gael García

"En Tesis sobre una domesticación", adaptación cinematográfica de la novela homónima e inédita de Camila Sosa Villada, el actor dará vida a un abogado casado con una actriz trans.

La paz de la pareja será amenazada por un viaje al pueblo en donde vive la familia de la actriz y un hombre que años atrás la rescató de un ataque.

García Bernal funge como productor de la cinta méxico-argentina a través de la compañía La Corriente del Golfo.

"Después de varios proyectos fuera de México, regresar a trabajar en Latinoamérica es algo que me conecta de manera muy profunda y valiosa. Contar nuestras historias es importante, por ello siempre buscaré regresar a mis raíces", comentó Herrera por medio de un comunicado de prensa.

"Uno de los aspectos que más me interesa del personaje del 'Abogado' es que decide hacerse preguntas frente a una relación afectiva que nunca esperó ni proyectó, y que esas preguntas vuelven al encuentro una posibilidad de amor", menciona por su parte Javier Van de Couter, director y escritor de la película.

En varias ocasiones Herrera ha dicho que su experiencia en RBD queda como algo bonito de su pasado, pero su carrera actoral debe seguir adelante.

Tras dejar atrás a la banda y los escenarios, se ha enfocado en trascender en el plano del cine y el streaming y ha protagonizado filmes como "El baile de los 41", "El atentado", "Espectro" y "Me casé con un idiota".

En el extranjero ha participado en las series "El exorcista" y "Ozark"; recientemente concluyó el rodaje de "Rebel Moon", bajo la dirección de Zack Snyder y realizador de "300" y "La liga de la justicia".