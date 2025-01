Ponen "narco pintas" para Natanael Cano en escuelas de Hermosillo

Autoridades de seguridad acudieron a varias escuelas de Hermosillo, donde se reportaron "narco pintas" con mensajes para los cantantes de corridos bélicos Natanael Cano, Javier Rosas y Tito Torbellino Jr.

"No se crean de la mujer que llora", dice la pinta que aparece, firmada por el grupo criminal "Los Mata Salas", célula armada de "Los Chapitos".

Estos artistas, el pasado 5 de enero, fueron amenazados con una "narco manta" colocada en un plantel de educación media superior, por esa banda criminal.

El grupo delictivo los señala de apoyar económicamente al grupo de los "Salazar", por lo que, de continuar haciéndolo, se les amenazó de ser "fusilados".

En esa ocasión, el fiscal de Sonora Gustavo Rómulo Salas, informó que se inició de oficio una carpeta de investigación correspondiente.

Además, "se han dictado las medidas de protección que en derecho procedan para estas personas", agregó.

Días después, el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, canceló su presentación en el Palenque Arandas, Jalisco.

"Informamos que el evento de Natanael Cano programado el día sábado 11 de enero en el Palenque de Arandas queda cancelado por parte del artista", se informó en las redes sociales del artista.

También se indicó que se daría a conocer en los próximos días la mecánica del reembolso de los boletos.

Desde marzo pasado, el cantante hermosillense se encuentra en medio de un proceso legal y con un amparo para no ser detenido por la justicia por el delito de cohecho a policías municipales.

Fue el propio intérprete quien publicó en sus redes sociales como durante la celebración de su cumpleaños número 23, entregó dinero a los agentes para dar "arrancones" y no ser detenido.

La mañana de este lunes 27 de enero, varias escuelas públicas, privadas y hasta un vehículo fueron grafiteados con mensajes a los cantantes.