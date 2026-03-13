Premios Oscar 2026: horarios y plataformas para México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Estamos a punto de presenciar la

de los

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. La celebración será el próximo 15 de mazo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con la participación del comedianteLa transmisión se verá en, incluido México, tanto encomo en streaming. Si quieres sintonizar la premiación mediante alguna, en Tech Bit te contamos en cuál.¿En quépuedo ver los Oscar 2026?Si quieres seguir el evento en streaming, puedes hacerlo mediante la plataforma de, la cual transmitirá laen vivo para. Los usuarios que cuenten con una suscripción, podrán disfrutar desde lahasta la entrega de premios, ya sea desde la app para móvil o televisión, así como en el sitio web.Pero, si no cuentas con, también podrás seguir los premios desde elde los Oscar en. En este, la Academia suele ofrecercon clips, entrevistas y momentos destacados de la noche, por lo que puedes vivir cada detalle desde cualquier dispositivo conectado a internet.¿A qué hora empiezan los Oscar 2026 en México?Para la audiencia mexicana, la transmisión comenzará desde la tarde del. Los horarios clave son:(tiempo Centro de México): inicio de la: comienza laLa gala suele durar alrededor de. Esta incluye, además de laPor lo que, si eres, este domingo tendrás variaspara no perderte ningún momento de lade Hollywood.