"Te sigo a donde sea": esposa jura no dejar a su marido ante deportaciones de Trump

Un nuevo video de TikTok ha logrado convertirse en viral y traspasa la frontera entre Estados Unidos y México. Se trata de una de las tantas historias que han comenzado a conocerse luego de que Donald Trump asumiera nuevamente como presidente de los estadounidenses.

En esta oportunidad los protagonistas son Kayla y Juan, un matrimonio que vive en Texas. Ella es de Estados Unidos mientras que él nació en México por lo que las nuevas disposiciones norteamericanas han sembrado alerta en su historia de amor. Sin embargo, la promesa de amor que hizo la mujer estadounidense a su esposo mexicano se ha convertido en viral en TikTok.

"Güerita, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si Migración me agarra?", interrogó Juan a su esposa. La respuesta de ella no se hizo esperar y es viral en TikTok: "Yo voy a Migración y te busco. Yo consigo dinero en chinga para volar a Vallarta, vendo todas las cosas de la casa, vendo el tráiler, la troca, a manos rápido. Te sigo donde estás".

La promesa de amor revolucionó TikTok y no solo ha impactado en los usuarios de Estados Unidos sino también en los mexicanos. Pero el gesto de amor incondicional de la esposa estadounidense no culminó ahí, sino que remarcó: "Ya no quiero hamburguesas, quiero comida mexicana, quiero enchiladas, quiero tacos. Yo te encuentro, no me importa, lo que tengas que pasar yo te voy a encontrar. Te voy a sacar o a encontrar".

Kayla también dejó un mensaje para el presidente Donald Trump en torno a las deportaciones de migrantes que implementa el gobierno de Estados Unidos: "Ya déjalos aquí. Los mexicanos son los chingones. Los migrantes son la base. ¿Qué pinche güero va a trabajar? son pinches flojos y ni vamos a tener comida. Vamos a entrar a cualquier tienda y no vas a encontrar nada. Lo único que va a haber es comida chatarra", sentenció.