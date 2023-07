Qué dijo Cinépolis sobre la escasez de vasos de Barbie

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el pasado 20 de julio se estrenara "Barbie, la película" y hubiera caos por los vasos coleccionables de la cinta, pues en varias sucursales de Cinépolis se habían terminado, la cadena de cine mexicana rompió el silencio ante dicha situación.

Por medio de Twitter, la empresa compartió un mensaje por la respuesta que han tenido los fanáticos ante los vasos coleccionables.

"Estamos agradecidos por la gran respuesta que han tenido los vasos coleccionables de Barbie. La alta demanda rebasó nuestras expectativas y entendemos la frustración que ha generado no poder obtenerlo".

Les compartimos el siguiente mensaje.



Agradecemos su comprensión y pronto tendremos más noticias. pic.twitter.com/CL2C6V2Kgh — Cinépolis (@Cinepolis) July 22, 2023

Aunado a ello, detalló que "estamos trabajando para solucionar el problema".Finalmente, la cadena de cine agradeció la "comprensión y paciencia". "Seguiremos dando nuestro máximo esfuerzo para ofrecerles el mejor servicio".Diversos usuarios han compartido la experiencia en la red social del pajarito por no conseguir uno de los ansiados productos de Barbie.Asimismo, acusaron que en diversas sucursales de Cinépolis ya no hay vasos ni palomeras de la cinta de Warner Bros.Por su parte, algunos usuarios discutieron por conseguir el ansiado recipiente.Exhiben a supuestos empleados de cine por quedarse con vasos de BarbiePor medio de la misma red social, internautas exhibieron a supuestos empleados de la cadena de cine mexicana quedándose con los vasos, sin que fueran vendidos a clientes.En el primer video, se observan a usuarios reclamando a un empleado por unos vasos que están metidos dentro de una caja."Oye, ahí tienes (vasos) yo nada más quiero uno", se escucha decir a una mujer.Sin embargo, el empleado contestó: "Yo no puedo hacer nada".Por su parte, otra internauta compartió un segundo video donde se ve a un presunto empleado llevándose varios vasos coleccionables. "Empleado compra todo como primer cliente, bravo. Y en bolsa negra para que no se vea".