logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

¿Qué es el "Hobby Dogging", nueva tendencia en redes?

En redes sociales, Hobby Dogging gana atención como una actividad con impacto en el bienestar mental.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 02:22 p.m.
A
¿Qué es el Hobby Dogging, nueva tendencia en redes?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días se volvió viral en

redes sociales
el fenómeno Therian

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, que describe a personas que afirman identificarse de manera intrínseca como animales -principalmente domésticos- y no como humanos.
Sin embargo, no es la única tendencia que ha captado la atención digital. De forma paralela comenzó a circular el llamado Hobby Dogging, una práctica surgida en Alemania.

¿Qué es el Hobby Dogging?

El Hobby Dogging fue impulsado por Barbara Gerlinger, entrenadora de 65 años, quien planteó esta práctica como una actividad con beneficios emocionales y cognitivos. La dinámica es sencilla pero llamativa: la persona camina sosteniendo una correa como si llevara un perro real.
Pero no se trata únicamente de caminar con una correa vacía. Quienes practican el Hobby Dogging reproducen rutinas completas: se detienen para que el "animal" haga sus necesidades, le dan órdenes, ajustan el ritmo del paso e incluso simulan momentos de juego durante el trayecto.

¿Excentricidad viral o nueva forma de bienestar?

Lo que para algunos parece una escena absurda -alguien paseando una correa sin perro- para otros es un ejercicio de enfoque mental. Medios locales en Alemania señalan que Barbara Gerlinger ha defendido esta práctica como algo más que una simple rareza nacida en redes sociales.
Según su postura, no se trata de una moda extravagante, sino de una herramienta para fortalecer la concentración y enfrentar la soledad. Al no haber un perro real que marque el paso, la persona debe controlar cada detalle: la postura corporal, el tono de voz, la tensión de la correa e incluso la dirección del "recorrido".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué es el Hobby Dogging, nueva tendencia en redes?
¿Qué es el Hobby Dogging, nueva tendencia en redes?

¿Qué es el "Hobby Dogging", nueva tendencia en redes?

SLP

El Universal

En redes sociales, Hobby Dogging gana atención como una actividad con impacto en el bienestar mental.

Maribel Guardia reconoce que su hijo usó naltrexona
Maribel Guardia reconoce que su hijo usó naltrexona

Maribel Guardia reconoce que su hijo usó naltrexona

SLP

El Universal

Maribel Guardia confirma que su hijo Julián fue implantado con naltrexona para inhibir consumo de drogas.

Robbie Williams anuncia concierto en el Palacio de los Deportes
Robbie Williams anuncia concierto en el Palacio de los Deportes

Robbie Williams anuncia concierto en el Palacio de los Deportes

SLP

El Universal

El 7 de octubre regresará a México con un show en solitario para presentar su nuevo álbum "Brit Pop"

Cuernavaca amanece con transporte mínimo y escuelas cerradas
Cuernavaca amanece con transporte mínimo y escuelas cerradas

Cuernavaca amanece con transporte mínimo y escuelas cerradas

SLP

El Universal

Gobierno estatal toma precauciones y realiza acto cívico en municipio indígena de Coatetelco.