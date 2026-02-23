CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra "Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El reciente

contra

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, "El Mencho", que tuvo lugar la mañana del 22 de febrero y que culminó en su, evocó lo ocurrido durante eldecontra el capo jalisciense: el derribo de unDurante el informe de la, este 23 de febrero en Palacio Nacional, se detalló que en elpara capturar a "El Mencho", elementos de las Fuerzas Armadas fueron agredidos en Tapalpa,, con armas de fuego que impactaron en un, el cual se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.Sin embargo, esta no es la primera vez que esto ocurre, pues hace 11 años, durante la denominada "", que tenía como objetivo, unde la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado.-----derribaenpor intento de captura de "El Mencho"El 1 de mayo de, el gobierno mexicano, durante el sexenio del entonces presidente, lanzó unapara atrapar a, líder del CártelNueva Generación ().En else coordinaron para realizar la captura; en respuesta, el grupo criminal llevó a cabo unacoordinada con bloqueos, incendios y ataques armados en decenas de municipios deEse día, unde la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado en, dejandoy heridos, de acuerdo con lo reportado por autoridades federales.