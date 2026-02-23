CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra "Mencho"
El helicóptero afectado realizó un aterrizaje de emergencia tras recibir impactos de armas de fuego en Jalisco.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El recienteoperativo contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes
, "El Mencho", que tuvo lugar la mañana del 22 de febrero y que culminó en su abatimiento, evocó lo ocurrido durante el operativo de 2015 contra el capo jalisciense: el derribo de un helicóptero militar.
Durante el informe de la Secretaría de Defensa, este 23 de febrero en Palacio Nacional, se detalló que en el operativo para capturar a "El Mencho", elementos de las Fuerzas Armadas fueron agredidos en Tapalpa, Jalisco, con armas de fuego que impactaron en un helicóptero, el cual se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.
Sin embargo, esta no es la primera vez que esto ocurre, pues hace 11 años, durante la denominada "Operación Jalisco", que tenía como objetivo capturar al capo, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado.
-----CJNG derriba helicóptero militar en 2015 por intento de captura de "El Mencho"
El 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, lanzó una ofensiva para atrapar a Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el operativo, fuerzas federales se coordinaron para realizar la captura; en respuesta, el grupo criminal llevó a cabo una ofensiva coordinada con bloqueos, incendios y ataques armados en decenas de municipios de Jalisco.
Ese día, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado en Villa Purificación, dejando elementos castrenses muertos y heridos, de acuerdo con lo reportado por autoridades federales.
