logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra "Mencho"

El helicóptero afectado realizó un aterrizaje de emergencia tras recibir impactos de armas de fuego en Jalisco.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 02:01 p.m.
A
CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El reciente

operativo
contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, "El Mencho", que tuvo lugar la mañana del 22 de febrero y que culminó en su abatimiento, evocó lo ocurrido durante el operativo de 2015 contra el capo jalisciense: el derribo de un helicóptero militar.
Durante el informe de la Secretaría de Defensa, este 23 de febrero en Palacio Nacional, se detalló que en el operativo para capturar a "El Mencho", elementos de las Fuerzas Armadas fueron agredidos en Tapalpa, Jalisco, con armas de fuego que impactaron en un helicóptero, el cual se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.
Sin embargo, esta no es la primera vez que esto ocurre, pues hace 11 años, durante la denominada "Operación Jalisco", que tenía como objetivo capturar al capo, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado.
-----CJNG derriba helicóptero militar en 2015 por intento de captura de "El Mencho"
El 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, lanzó una ofensiva para atrapar a Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el operativo, fuerzas federales se coordinaron para realizar la captura; en respuesta, el grupo criminal llevó a cabo una ofensiva coordinada con bloqueos, incendios y ataques armados en decenas de municipios de Jalisco.
Ese día, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y derribado en Villa Purificación, dejando elementos castrenses muertos y heridos, de acuerdo con lo reportado por autoridades federales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra Mencho
CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra Mencho

CJNG inhibió helicóptero militar en operativo contra "Mencho"

SLP

El Universal

El helicóptero afectado realizó un aterrizaje de emergencia tras recibir impactos de armas de fuego en Jalisco.

Harfuch reconoce a Fuerzas Armadas tras operativo contra
Harfuch reconoce a Fuerzas Armadas tras operativo contra

Harfuch reconoce a Fuerzas Armadas tras operativo contra

SLP

El Universal

El operativo en Tapalpa debilitó significativamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, según autoridades federales.

Detienen a El Piter en Acapulco por ataques y quema de vehículos
Detienen a El Piter en Acapulco por ataques y quema de vehículos

Detienen a "El Piter" en Acapulco por ataques y quema de vehículos

SLP

El Universal

La Fiscalía relaciona a El Piter con violencia generada tras muerte de líder del CJNG.

UNAM reporta hallazgo de persona sin vida en CU
UNAM reporta hallazgo de persona sin vida en CU

UNAM reporta hallazgo de persona sin vida en CU

SLP

El Universal

La Dirección General de Análisis y Seguridad Universitaria informó sobre el hombre fallecido