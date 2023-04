¿Quién es el standupero Ricardo O´Farril?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Ricardo O'Farril puso un alto a los abusos dentro del mundo del Stand Up mexicano. Durante la madrugada de este lunes, el comediante exhibió que fue amenazado de muerte por su examigo y compañero Daniel Sosa.

Según lo declaró en una transmisión en vivo de Instagram, Sosa lo agredió física y verbalmente cuando se encontraban en la boda de Mau Nieto.

Durante la confrontación, O´Farril le pidió a Daniel no tocarlo y empujarlo. No obstante, Sosa le dio un pisotón y le gritó "¡Dile a tu mamá que tú, mañana, morgue, morgue!", comentario que le pareció grave viniendo de alguien a quien consideraba su "amigo".

Ricardo O'Farril es un standupero y guionista originario de la Ciudad de México. Actualmente tiene 32 años y es uno de los personajes más importantes de la barra de comedia de la televisión e internet.

"Richie", como lo conocen en redes sociales, se volvió popular tras la publicación de pequeños clips humorísticos en la aplicación Vine. Sus sketches iban relacionados a vivencias con su familia y situaciones que atravesaba con sus amigos.

Junto a Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, se catapultó como uno de los primeros standuperos en obtener participaciones en televisión, específicamente, en TV Azteca.

A partir de sus apariciones en cadena nacional, su carrera despegó y al poco tiempo se le abrió una puerta en Netflix.

O'Farril participó en "Abrazo Genial" y "Abrazo Navideño" y en producciones de Comedy Central, las cuales lo llevaron a codearse con Franco Escamilla.

A su trayectoria también se suma su faceta de actuación en las películas mexicanas "Enfermo Amor", "Recuperando a mi Ex" y "A todas partes".

En mayo de 2019, el standupero presentó con éxito su espectáculo en el Teatro Metropólitan. Y frente a su público reveló la enfermedad con la que ha luchado en los últimos años.

"Mi nombre es Ricardo O'Farril, tengo 28 años (en ese entonces), soy ciudadano mexicano y tengo neurosis", mencionó durante las primeras líneas de su show.

Tras la confesión, sus amigos cercanos, entre ellos Chumel Torres, se han mostrado preocupados por su salud mental, en particular, tras el conflicto que protagonizó con Mau Nieto y Daniel Sosa.