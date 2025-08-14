logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ranking semanal: las canciones más escuchadas en Spotify

Descubre cuáles son las canciones que lideran el ranking de popularidad en Spotify esta semana, tanto a nivel internacional como en diferentes regiones.

Por AP

Agosto 14, 2025 04:35 p.m.
A
Ranking semanal: las canciones más escuchadas en Spotify

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

2.- "Back to Friends" – Sombr

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

3.- "The Subway" - Chapell Roan

4.- "Ordinary" - Alex Warren

5.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

6.- "Daisies" - Justin Bieber

7.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

9.- "How It's Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

10.- "Jump" – Blackpink

ARGENTINA

1.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!

2.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles

3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

4.- "Tengo celos" - Myke Towers

5.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

6.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

7.- "Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix" - Dennis, Luisa Sonza, Emilia

8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

9.- "Amor de verano" - La T y la M

10.- "Mejor que vos" – Lali, Miranda!

CHILE

1.- "Bailame asi" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown

2.- "Who" – Jimin

3.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone

4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes

5.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow

6.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

7.- "Tengo celos" - Myke Towers

8.- "Vamo a bailotear" - Cris MJ

9.- "Enlokciendo" - Pailita, Jere Klein, I3tter

10.- "Y ke pa - remix" - Julianno Sosa, Benjitalkapone, Jairo Vera

COLOMBIA

1.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle

2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

4.- "Quédate" – Beéle

5.- "No tiene sentido" – Beéle

6.- "Top diesel" – Beéle

7.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

8.- "Sanka" - Ryan Castro, Dongo

9.- "Verano rosa" – Karol G, Feid

10.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums

ESPAÑA

1.- "Tu vas sin (fav)" - Rels B

2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle

4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- "No tiene sentido" – Beéle

6.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly

7.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

8.- "Si te pillara" – Beéle

9.- "Aurora" – Mora, De La Rose

10.- "Tuchat" – Quevedo

MÉXICO

1.- "Tu sancho" - Fuerza Regida

2.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros

3.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida

4.- "Suiza" - Calle 24

5.- "Por sus besos" - Tito Double P

6.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra

7.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega

8.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil

9.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega

10.- "Morena" - Neton Vega, Peso Pluma

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ranking semanal: las canciones más escuchadas en Spotify
Ranking semanal: las canciones más escuchadas en Spotify

Ranking semanal: las canciones más escuchadas en Spotify

SLP

AP

Descubre cuáles son las canciones que lideran el ranking de popularidad en Spotify esta semana, tanto a nivel internacional como en diferentes regiones.

La comedia mexicana Mirreyes vs Godínez se traslada a Las Vegas
La comedia mexicana Mirreyes vs Godínez se traslada a Las Vegas

La comedia mexicana 'Mirreyes vs Godínez' se traslada a Las Vegas

SLP

AP

Descubre cómo los personajes de 'Mirreyes vs Godínez' se enfrentan a nuevos desafíos en Las Vegas.

Mamma Mia regresa a Broadway tras una década
Mamma Mia regresa a Broadway tras una década

Mamma Mia regresa a Broadway tras una década

SLP

AP

Descubre la historia detrás del regreso triunfal de Mamma Mia a Broadway

Socios comerciales demandan a Priscilla Presley por fraude y incumplimiento de contrato
Socios comerciales demandan a Priscilla Presley por fraude y incumplimiento de contrato

Socios comerciales demandan a Priscilla Presley por fraude y incumplimiento de contrato

SLP

AP

Disputa legal entre Priscilla Presley y socios comerciales por derechos de imagen y fraude financiero