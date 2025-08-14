Ranking semanal: las canciones más escuchadas en Spotify
Descubre cuáles son las canciones que lideran el ranking de popularidad en Spotify esta semana, tanto a nivel internacional como en diferentes regiones.
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.
GLOBAL
1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
2.- "Back to Friends" – Sombr
3.- "The Subway" - Chapell Roan
4.- "Ordinary" - Alex Warren
5.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
6.- "Daisies" - Justin Bieber
7.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars
9.- "How It's Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
10.- "Jump" – Blackpink
ARGENTINA
1.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!
2.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles
3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
4.- "Tengo celos" - Myke Towers
5.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
6.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo
7.- "Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix" - Dennis, Luisa Sonza, Emilia
8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki
9.- "Amor de verano" - La T y la M
10.- "Mejor que vos" – Lali, Miranda!
CHILE
1.- "Bailame asi" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown
2.- "Who" – Jimin
3.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone
4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
5.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow
6.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
7.- "Tengo celos" - Myke Towers
8.- "Vamo a bailotear" - Cris MJ
9.- "Enlokciendo" - Pailita, Jere Klein, I3tter
10.- "Y ke pa - remix" - Julianno Sosa, Benjitalkapone, Jairo Vera
COLOMBIA
1.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle
2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
3.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
4.- "Quédate" – Beéle
5.- "No tiene sentido" – Beéle
6.- "Top diesel" – Beéle
7.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
8.- "Sanka" - Ryan Castro, Dongo
9.- "Verano rosa" – Karol G, Feid
10.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums
ESPAÑA
1.- "Tu vas sin (fav)" - Rels B
2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
3.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle
4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- "No tiene sentido" – Beéle
6.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly
7.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo
8.- "Si te pillara" – Beéle
9.- "Aurora" – Mora, De La Rose
10.- "Tuchat" – Quevedo
MÉXICO
1.- "Tu sancho" - Fuerza Regida
2.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros
3.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida
4.- "Suiza" - Calle 24
5.- "Por sus besos" - Tito Double P
6.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra
7.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega
8.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil
9.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega
10.- "Morena" - Neton Vega, Peso Pluma
