RBD confirma desfalco por parte de exmánager

Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckermann confirman que Guillermo Rosas, su exmánager, sí cometió el desfalco que sospechaban, durante el "Soy Rebelde Tour", por una cantidad millonaria, motivo por el que procederán legalmente; llama la atención que los nombres de Anahí y Dulce María no están integrados en el documento.

En el marco del 20 aniversario de RBD, tres de sus integrantes compartieron un comunicado en que dan a conocer que, a luego de un año de comenzar con las investigaciones a su exrepresentante, la banda comprobó que sí realizó una malversación de fondos.

"Hoy, Día Mundial de RBD, no hay mejor forma que celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado".

Luego de que las auditorías a Rosas demostraran que sus sospechas eran ciertas, los exRBD informan que tomaron la decisión de proceder legalmente.

"Hemos decidido tomar acción al respecto, sentimos la responsabilidad de abordar los desafíos que pueden surgir en la industria, siendo nuestra prioridad la protección de los derechos de los artistas".

Maite, Christian y Christopher, representados por el equipo legal "Singh Singh & Trauben Llp", se dijeron satisfechos del proceso que comenzaron, pues destacaron que de esta forma marcarán un precedente para que otros artistas alcen la voz y defiendan sus derechos.

"Es un recordatorio para que los jóvenes artistas tengan el coraje de defenderse y exigir respeto, en esta industria es vital luchar por tus derechos".

Por su parte, Anahí y Dulce María no se han pronunciado al respecto, en cambio, han conmemorado los 20 años de RBD con publicaciones alusivas a la banda y "Rebelde".