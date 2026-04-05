REAPARECE PASEANDO EN COYOACÁN

CIUDAD DE MÉXICO- Tenoch Huerta reaparece públicamente y es captado por varias personas durante un paseo que hizo al centro de Coyoacán. Ahí, el actor participó en un acto de clown, realizado por un grupo de payasos, que lo pusieron a bailar e inflar globos; él mostró disposición durante toda la actividad.

Han pasado alrededor de tres años desde que, la saxofonista María Elena Ríos, expareja del actor, lo acusó por abuso sexual y, si bien, con el paso del tiempo, el escándalo pareció menguar, Tenoch siguió manteniendo el perfil bajo que ha marcado su vida desde aquellos días.

Por ello, las imágenes que ya circulan en internet, acerca de que fue captado en las calles de Coyoacán, llaman especialmente la atención, pues Huerta parecía contento y abierto a interactuar socialmente.

Por lo que se puede ver en los videos, compartidos por diferentes usuarios que captaron al actor, este accedió a participar en un espectáculo de payasos, en donde se necesitaba más de un voluntario para que el show se llevase a cabo.

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De pie, junto a otros tres hombres, un payaso le entregó al actor un globo que, al parecer, nunca terminó de inflar pues, cuando el payaso se lo pidió de vuelta, el actor se le entregó, no sólo desinflado sino con la forma de una lagartija, lo que causó la sorpresa y aplauso de aquellos que presenciaban el acto.

En otro video se le ve siguiendo los pasos de baile, ejecutados por el payaso que, en esta toma, ya viste un vestido de quinceañera y sostiene un par de flores de papel en sus manos.

A Tenoch se le puede escuchar agradeciendo y exhortando a, quienes vean el video, que vayan a Coyoacán para ver el show de clown.

Desde las acusaciones que su expareja María Elena Ríos hizo en su contra, en 2023, cuando lo denominó como un "depredador sexual", el actor prefirió alejarse de las redes sociales, limitar sus apariciones públicas y hasta renunció a su papel en la cinta que estaba por rodar, "Fiesta de la madriguera". Sin embargo, su aparición en la próxima película de Marvel, "Avenders Doomsday" ya está más que confirmada; volverá a dar vida a Namor, como lo hizo en "Black Panther".