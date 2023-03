Rebecca Jones volvería al teatro con "Rosa de dos aromas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El productor de teatro Rubén Lara tenía planes para este año de montar "Rosa de dos aromas", su idea era que estuvieran en el escenario Rebecca Jones y Sylvia Pasquel, pero ahora ese proyecto se quedará en pausa con la partida de la estrella de Cuna de lobos, quien murió el día de hoy a los 65 años de edad.

"Esto ha sido muy doloroso porque la he visto luchar todos estos años, estaba conmigo haciendo una gira cuando se comenzó a sentir mal y se regresó a México, fue cuando le diagnosticaron el problema (cáncer de ovario) y la he visto en estos cuatro años cómo luchó por su salud y por su vida con mucho optimismo", dijo el productor.

Lara comentó que la muerte de la actriz le ha afectado mucho, porque en los últimos años ha convivido mucho con ella y su relación se estrechó aún más, cuando él produjo la obra "Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria", un monólogo que Rebecca Jones protagonizó y que también buscaban retomar este 2023.

"Lo cierto de esto es que ella ya no está, esto es muy doloroso porque fue una gente talentosa, una amiga entrañable, trabajamos mucho toda la vida y últimamente estábamos más unidos porque teníamos trabajo".

Para él Rebecca Jones disfrutaba de estar en el escenario con ese monólogo, gozaba haciéndolo, se sentía optimista y como la protagonista, se sentía como una mujer que no se derrota, que podía tener una nueva vida y luchar por ello, "era una mujer extraordinaria", finalizó.