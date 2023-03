Redes chinas celebran el Óscar de Michelle Yeoh, primera asiática en lograrlo

Las redes chinas han celebrado en las últimas horas el Óscar a mejor actriz logrado por Michelle Yeoh, que se convirtió este domingo en la primera mujer asiática en conseguirlo.

La actriz, nacida en Malasia en 1962, tiene ascendencia china y ha participado durante su carrera en producciones hongkonesas o de China continental como "Tigre y dragón" o "The Soong sisters", por lo que es célebre en el gigante asiático.

La etiqueta o "hashtag" relativa a su premio acumula más de 430 millones de visitas en la red social Weibo, equivalente a Twitter, bloqueado en China.

"Es una gran mujer que representa la resiliencia de los actores asiáticos en la industria cinematográfica occidental", asegura un internauta.

Por su parte, numerosos usuarios resaltan su papel de "mujer ejemplar" y su "confianza frente a las presiones".

"Ni la edad ni los reveses parecen afectarla", declara una internauta en Weibo, red donde Yeoh cuenta en su perfil oficial con 1,2 millones de seguidores pese a publicar solo de forma esporádica.

Asimismo, el secretario de Cultura de Hong Kong, Kevin Yeung, felicitó a Yeoh por su triunfo, describiéndolo como "merecido", y señaló la gran cantidad de "excelentes actores" que han surgido de la industria cinematográfica de Hong Kong, en cuyo paseo de la fama Yeoh tiene una estrella.

El filme que protagoniza, "Everything Everywhere All at Once", donde da vida a una madre de una familia de inmigrantes chinos en EE.UU. que se convierte en una heroína que debe salvar el mundo, arrasó en la 95ª edición de los Óscar al embolsarse siete premios, entre ellos los de mejor película, mejor director y mejor actriz.

Yeoh, para quien era la primera nominación al Óscar, declaró en su discurso tras recibir la estatuilla: "Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí y están viéndome esta noche. Este es un faro de esperanza y posibilidades", palabras que conmovieron a un gran número de internautas chinos, que las calificaron de "inspiradoras".