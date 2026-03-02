REGRESA A LOS ESCENARIOS

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El tan esperado regreso del cantante Ricky Martin está a la vuelta de la esquina, y la euforia se desata tras la confirmación de su gira "Ricky Martin Live 2026", que arranca en Uruguay y culmina en Argentina.

Las entradas para sus shows en la capital argentina estarán a la venta a partir de este lunes, lo que genera una expectativa increíble entre sus seguidores, que ansían revivir la magia de uno de los íconos más grandes de la música pop latina.

Con el lanzamiento de esta gira, Ricky Martin se prepara para marcar un nuevo hito en su sólida conexión con el público, que siempre ha respondido con fervor a su inconfundible energía.

Reconocido mundialmente por sus actuaciones en vivo, el artista promete demostrar una vez más por qué es un verdadero showman.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nueva propuesta escénica fusiona ritmos latinos y globales, acompañada de coreografías y su carismática presencia en el escenario.

El setlist, diseñado como un viaje emocional y festivo, incluirá himnos pop como "Livin´ la Vida Loca", "She Bangs" y "The Cup of Life", junto a románticos clásicos como "Fuego de Noche, Nieve de Día", además de los hits más recientes que dominan las pistas de baile, como "Vente Pa´ Ca" y "La Mordidita".

Todo esto será respaldado por una poderosa banda en vivo y un cuerpo de siete talentosos bailarines, que ofrecen una propuesta multisensorial diseñada para mantener al público en pie, bailando y cantando hasta el final.

Más que un simple concierto, esta gira es una celebración del legado y la continua evolución de Ricky Martin como uno de los artistas más influyentes de la música latina a nivel mundial.

Tras un memorable regreso a los escenarios en el Super Bowl junto a su compatriota Bad Bunny, y mientras se prepara para lanzar dos nuevos discos, el boricua ha confirmado sus presentaciones en Argentina luego de una ausencia de más de tres años.

El tour comenzará el 7 de abril en Montevideo, seguido por una parada en Asunción el 10 de abril, antes de culminar en Buenos Aires el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, donde Martin se reencontrará con el fervor y el cariño de su apasionada audiencia.