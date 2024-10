Entrevista polémica entre René Franco y Adrián Marcelo

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- En la famosa entrevista "enlatada" que René Franco hizo a Adrián Marcelo, el periodista hace saber su opinión al regio, al señalarle que si no pudo lograr que Televisa le abriera las puertas para trabajar como conductor fue porque se comportaba como si fuera fanático de la televisión.

Hasta la fecha, la charla que los conductores sostuvieron no ha sido publicada en su totalidad, sino en pequeños fragmentos, esto sucedió luego de que Franco diera a conocer que el regio no le había entregado la entrevista en la fecha en que habían acordado.

Esta situación disgustó al conductor, debido a que ya había informado, a través de sus redes sociales que la entrevista sería difundida el 10 de octubre, cosa que no ocurrió.

Es hasta hace unos días que algunos fragmentos de la entrevista han sido compartidos y, entre uno de los más recientes, se puede escuchar a Franco expresarle a Adrián Marcelo que lo considera un fan de la televisión, debido a que, todavía después de que abandonó "La casa de los famosos" y Televisa prefirió dejar de mencionarlo, él siguió consumiendo sus contenidos.

De acuerdo con el entrevistador, ese mismo fanatismo ha generado la negativa de Televisa de considerarlo como un elemento para sumar a sus filas, sin embargo, Adrián Marcelo negó que, entre sus deseos, esté trabajar como conductor del canal.

"Es que tú piensas, infieres, que yo estoy buscando un puesto en Televisa, yo no quiero trabajar en Televisa", argumentó, mientras bebía un trago de agua.

Pero Franco insistió: "Fíjate lo que dije, si vas a ser un profesional de los medios, no dije Televisa... tienes que dejar de ser un fan, ¿te voy a decir por qué?, puedes ganar todo el dinero del mundo, pero te falta un ángulo del profesionalismo, el fan es aquel que odia o ama lo que ve; el que te ama te ve 1.25 veces más del que te ama", explicó.

Y aunque Marcelo no quería reconocer lo que Franco le indicaba, este contrargumentó, destacando que sabía que, por las mañanas, disfrutaba de ver el matutino de TV Azteca "Venga la alegría".

"A 'Venga la alegría' ahí lo sigues viendo y encabronánd*te, wey, hágase wey... están hablando con René Franco... Te voy a decir por qué veo esos programas, soy adicto a ver la televisión abierta, ¿sabes por qué?, por lo que me imagino que en verdad sientan el uno por el otro, me da un morbo ver cuando Shanik y Galilea están interactuando, imaginarlo que una está pensando, me produce un morbo... no es por el contenido", aseguró.