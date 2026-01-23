logo pulso
Renée Fleming cancela presentaciones en el Centro Kennedy

Múltiples artistas rechazan presentarse en el Centro Kennedy tras cambios en la dirección.

Por AP

Enero 23, 2026 03:41 p.m.
A
Renée Fleming cancela presentaciones en el Centro Kennedy

NUEVA YORK (AP) — Renée Fleming se ha retirado de dos presentaciones programadas para mayo en el Centro Kennedy, la más reciente en una serie de cancelaciones desde que el presidente Donald Trump destituyó a la anterior dirección y el nuevo liderazgo anunció que el centro sería renombrado como el Centro Kennedy Trump.

La soprano ganadora del Grammy iba a presentarse con el director James Gaffigan y la Orquesta Sinfónica Nacional. Su decisión no es sorprendente; hace un año renunció como "Asesora Artística General", argumentando las salidas forzadas del presidente del Centro Kennedy, David Rubenstein, y su presidenta, Deborah Rutter. El centro mismo se refirió a "un conflicto de programación" como la razón por la que se retiró de los conciertos de mayo.

"Un nuevo solista y repertorio serán anunciados en una fecha posterior, y el resto del programa permanece sin cambios", se lee en un comunicado en el sitio web del Centro Kennedy, que fue publicado esta semana. Fleming no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lin-Manuel Miranda, Bela Fleck e Issa Rae están entre los múltiples artistas que han cancelado eventos en el Centro Kennedy, que ha sido parte del ataque más amplio de Trump a lo que él llama la cultura "woke". A principios de este mes, la Ópera Nacional de Washington anunció que rompería lazos con el Centro Kennedy, donde había actuado desde 1971.

