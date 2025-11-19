Renuncia un juez de Miss Universo 2025 por presunto fraude

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A un día de la final de Miss Universo 2025, el certamen vuelve a quedar bajo los reflectores. Tras la controversia con Miss México, Fátima Bosch, ahora surgieron renuncias, acusaciones y tensiones internas que han puesto en duda la transparencia de la organización.

Las salidas inesperadas de Omar Harfouch, pianista y compositor franco-libanés, y Claude Makélélé, exfutbolista francés, ambos jueces oficiales, se sumaron a una semana marcada por escándalos, enfrentamientos públicos y señalamientos de manipulación.

La crisis estalló cuando Harfouch anunció en Instagram su renuncia al llamado "comité de selección", el panel encargado de elegir a las finalistas. Según explicó, un supuesto "jurado improvisado" habría preseleccionado a 30 concursantes sin la presencia de los jueces oficiales. Aseguró que esa votación secreta careció de transparencia y recayó en personas con posibles conflictos de interés por su cercanía con algunas participantes.

Harfouch afirmó haber sido "engañado y utilizado públicamente", y reveló que ya consultó a un despacho legal de Nueva York para proceder contra la Organización Miss Universo (MOU) por fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales.

Incluso lanzó una advertencia a los jueces que permanecen en el panel: podrían terminar "implicados en un fraude a escala mundial".

Horas más tarde, Claude Makélélé también anunció su salida del certamen. A diferencia de Harfouch, el exfutbolista se limitó a explicar que no participará debido a "razones personales imprevistas", pero su renuncia alimentó la narrativa de un concurso en crisis.

La MOU reaccionó rápidamente con un comunicado rechazando todas las acusaciones. Asegura que ningún grupo externo fue autorizado para evaluar a las candidatas o decidir clasificaciones. Según la organización, Harfouch habría confundido el proceso con la iniciativa Beyond the Crown, un programa de impacto social sin relación con la selección de finalistas.

Además, advirtió que el uso no autorizado de la marca Miss Universo, incluyendo entrevistas o publicaciones, podría derivar en acciones legales.

El escándalo previo: la polémica con Miss México, Fátima Bosch

Apenas la semana pasada, el director de la franquicia en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, reprendió públicamente a Fátima Bosch durante un evento transmitido en vivo, acusándola de no publicar suficiente contenido promocional.

El tono y las palabras del directivo provocaron la salida inmediata de Fátima y de varias concursantes en un acto de solidaridad que se volvió viral. El escándalo escaló a tal grado que hubo pronunciamientos de ONU Mujeres y hasta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La situación obligó a la MOU a enviar ejecutivos internacionales para tomar control operativo del certamen en Bangkok.

Fuentes cercanas confirmaron que Harfouch había estado mediando en los últimos días entre Raúl Rocha, propietario mexicano de Miss Universo, y Nawat, quienes incluso habían amenazado con demandarse mutuamente.

Pese a las controversias, la edición número 74 de Miss Universo continúa programada para realizarse este viernes en Bangkok, donde la actual reina, Victoria Kjaer, Miss Dinamarca, coronará a su sucesora.