Reportan hospitalización de William Mebarak padre de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- En medio del éxito de su reciente canción "Monotonía" la cantante Shakira se vio envuelta en un nuevo problema familiar, pues la prensa catalana reportó que su padre, William Mebarak, tuvo un percance de salud que lo llevó a ser hospitalizado.

Recordemos que Mebarak ha estado luchando desde meses atrás con su estado físico, pues durante las primeras especulaciones de la ruptura de la colombiana y Piqué, salió a la luz que el hombre de 91 años había sufrido una fuerte caída.

Tras cuatro meses del accidente, William sería llevado a una clínica en la ciudad española donde Shakira reside, de acuerdo con medios, el lugar es el hospital Teknon y han sido varias noches que ha estado hospitalizado.

También se mencionó que su estado de salud sería grave y habría empeorado en días recientes.

"Shakira, como el resto de los familiares del escritor, no se ha separado de su lado y han sido frecuentes las visitas de la colombiana durante los últimos días", se leyó en el medio "El periódico".

El pasado martes 18 de octubre se le pudo ver sola y cabizbaja en el hospital. Portaba ropa cómoda de color negro, al parecer, con el fin de pasar desapercibida para la prensa.

Ante este momento, algunos de sus seguidores le han dejado mensajes en Twitter deseando fuerza y pronta recuperación a Mebarak.

En ésta ocasión, la artista no ha dado ninguna declaración al respecto ya que recordemos tras la caída de su padre en junio, detalló en redes sociales lo que estaba pasando.

"Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 (de mayo), cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañe personalmente en una ambulancia hasta el hospital, donde se encuentra recuperándose favorablemente", fueron sus palabras en aquel entonces.