Reportan medios que madre de Shakira fue hospitalizada de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- La cadena de noticias de Telemundo "NBC" dio a conocer que Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira, fue hospitalizada de emergencia, luego de que presentara algunas molestias desencadenadas por una trombosis en una de sus piernas, de la cual, aseguran ya se recuperó, sin embargo, se ha dicho que su estado de salud podría retrasar, nuevamente, el viaje que la cantante tiene programado para mudarse a Miami.

En diferentes programas de Telemundo se dio a conocer que la madre de la cantante colombiana había sufrido una trombosis que la llevó a ser ingresada a un hospital en Barcelona, ciudad en la que la familia Mebarak Ripoll reside actualmente.

De acuerdo con lo que ha informado el medio, el parte médico de Nidia indicó que la paciente se libró de que el coágulo de sangre, que desencadenó la trombosis de la pierna, viajara a su cerebro, pues fue atendida de forma oportuna, por lo que indicaron que se dará de alta.

Y aunque "NBC" publicó esta noticia, la cantante no la ha confirmado ni negado, por lo que diversos medios ya están a la espera de que haga un pronunciamiento al respecto, pues siempre ha sido muy abierta, al menos, a lo que al tema de salud de su padre se refiere.

En torno a la supuesta noticia, aseguran que Shakira podría estar reconsiderando nuevamente la fecha en que se muda, de forma definitiva, a Estados Unidos, pues ya no sólo sería su padre, sino su madre quien estaría atravesando un momento complicado de salud que le impediría viajar de forma inmediata.

De hecho, cabe recordar que los Mebarak Ripoll se fueron a vivir a España para acompañar a su hija en uno de los momentos más complicados de su vida, como ella ha descrito su separación del exdelantero del Barcelona, sin embargo, en su estancia en el antiguo continente se extendió debido a los problemas de salud que han presentado.

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación oficialmente, en junio del año pasado, han sido dos las ocasiones en las que la cantante colombiana ha tratado de mudarse a Miami junto a sus dos hijos; Milán y Sasha, sin embargo, estos intentos se han visto frustrados por diferentes motivos.

En el verano, a poco tiempo de que su ruptura con el futbolista saliera a la luz pública, Shak tuvo que posponer su viaje, debido a que la salud de su padre, William Mebarak Chadid, se desestabilizó luego de que sufriera una caída y un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado en el centro médico de Teknom en Barcelona.

A partir de ahí, la compositora se concentró en apoyar a su padre de 91 años en todo lo referente a su rehabilitación pues, desde que comenzó su carrera, Shak ha demostrado el gran amor que la une a su padre.

Durante esta temporada, la intérprete de "Pies descalzos" también se enfrentó a las negativas de su expareja con relación a que ella y sus dos hijos dejaran el país para establecerse en Estados Unidos donde, diversos medios españoles, llegaron a asegurar que la cantante ya había encontrado escuela para inscribir a sus pequeños de 10 y 8 años.

Fue hasta diciembre del 2022, cuando Piqué y la cantante llegaron a un acuerdo legal en el que se establecía que Shakira podría mudarse con sus hijos, con la condición de que el deportista tuviera la oportunidad de visitarlos 10 días de cada mes, pero los problemas de salud de don William continuaron, por lo que ya no voló en enero, como había programado.

Ahora, la salud de la madre de Shak podría volver a estabilizar los planes de la cantante que la mantendrían aleja de su expareja.